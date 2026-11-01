Jabari Smith Jr. et les Rockets écrasent à leur tour le Thunder

Battus la veille à Dallas, les Rockets ont parfaitement réagi à domicile en s’offrant le scalp du Thunder (119-98). Sans Fred VanVleet et avec un Kevin Durant sans artifice (14 points), les Rockets ont compté sur la grosse sortie de Jabari Smith Jr., auteur de 30 points, 9 rebonds et 5 passes.

Derrière lui, Marcus Smart a signé un beau festival derrière l’arc (24 points à 7/10 de loin), quand Alperen Sengun, absent à Dallas, a fini avec 16 points, 9 rebonds et 9 passes. En face, Shai Gilgeous-Alexander (26 points) a assumé la majorité des responsabilités offensives de sa formation, elle-même battue sur le parquet des Mavs deux jours plus tôt. Mais les nombreuses absences se sont à nouveau fait sentir.

Dans cette partie, l’écart s’est creusé de manière progressive, sans gros « run » fatal. En tête de trois possessions après un quart-temps (35-26), les Texans ont insisté avec Alperen Sengun au poste pour fixer la défense adverse. Le pivot a ainsi trouvé Smart pour un tir primé un peu miraculeux, puis Isaiah Crawford qui a coupé au cercle au bon moment pour sanctionner la prise à deux.

Alperen Sengun en plaque tournante

Sengun a ensuite signé deux main à main de suite, avec écran, pour offrir autant de bons tirs à mi-distance à Smith Jr. Puis, voyant ses coéquipiers ne pas bouger sur la possession suivante, il a sanctionné de son propre chef avec un lay-up renversé. Résultat des comptes : 17 points d’avance pour les locaux (51-34) au milieu du second quart-temps.

Après même un dunk autoritaire de Sengun, la réaction du Thunder est passée par plusieurs exploits de « SGA », tandis que l’attaque texane perdait un temps de sa superbe avec plusieurs airball (Amen Thompson, Marcus Smart). Les visiteurs ont passé un 10-0 (55-44), et à la pause, l’écart était encore surmontable (62-51).

Seulement les locaux ont continué à afficher leur contrôle des événements à l’entame de la seconde période en passant un 8-0. Le tandem Smith – Smart a fait trop de dégâts à la défense adverse. C’est dans ce contexte morose pour le Thunder que Jaylin Williams a signé le « poster », à deux mains, de la soirée (son seul panier du match !) en envoyant Sengun au sol !

Ce geste n’aura pas vraiment l’effet du coup de jus, car Tari Eason ira venger son coéquipier en écrasant Aday Mara quelques minutes plus tard. À l’entame du dernier quart-temps, Houston comptera encore 17 points d’avance (92-75). L’écart maximal grimpera à 27 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Marcus Smart sort de sa boîte. Si Jabari Smith Jr. a confirmé sa belle entame de saison, le meneur de jeu a, lui, lancé la sienne. Avant ce match, il tournait à peine à seulement 8 points de moyenne, avec surtout un faible ratio à 2/9 de loin en cumulé. Cette nuit, il n’a montré aucun complexe derrière la ligne à 7m25 avec son 7/10. Symbole d’une soirée pleine de confiance, on l’a vu déclencher en première intention en transition à l’entame de la seconde période.

– Ajay Mitchell rentre dans la sienne. En pleine montée en puissance depuis trois matchs, l’arrière du Thunder a connu une soirée fantomatique terminée avec 6 points à 3/9 aux tirs. C’est beaucoup trop peu pour ce joueur propulsé d’office lieutenant de « SGA » en raison du contingent de joueurs à l’infirmerie. Avant ce match, il tournait à près de 19 points de moyenne. Le Thunder pourra difficilement s’en sortir sans cette production soir après soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98