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Jabari Smith Jr. et les Rockets écrasent à leur tour le Thunder

Publié le 1/11/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Derrière les 30 points de l’intérieur, Houston s’est largement imposé (119-98) face à un Thunder de nouveau à la peine offensivement, malgré les efforts de Shai Gilgeous-Alexander (26 points).

jabari smithBattus la veille à Dallas, les Rockets ont parfaitement réagi à domicile en s’offrant le scalp du Thunder (119-98). Sans Fred VanVleet et avec un Kevin Durant sans artifice (14 points), les Rockets ont compté sur la grosse sortie de Jabari Smith Jr., auteur de 30 points, 9 rebonds et 5 passes.

Derrière lui, Marcus Smart a signé un beau festival derrière l’arc (24 points à 7/10 de loin), quand Alperen Sengun, absent à Dallas, a fini avec 16 points, 9 rebonds et 9 passes. En face, Shai Gilgeous-Alexander (26 points) a assumé la majorité des responsabilités offensives de sa formation, elle-même battue sur le parquet des Mavs deux jours plus tôt. Mais les nombreuses absences se sont à nouveau fait sentir.

Dans cette partie, l’écart s’est creusé de manière progressive, sans gros « run » fatal. En tête de trois possessions après un quart-temps (35-26), les Texans ont insisté avec Alperen Sengun au poste pour fixer la défense adverse. Le pivot a ainsi trouvé Smart pour un tir primé un peu miraculeux, puis Isaiah Crawford qui a coupé au cercle au bon moment pour sanctionner la prise à deux.

Alperen Sengun en plaque tournante

Sengun a ensuite signé deux main à main de suite, avec écran, pour offrir autant de bons tirs à mi-distance à Smith Jr. Puis, voyant ses coéquipiers ne pas bouger sur la possession suivante, il a sanctionné de son propre chef avec un lay-up renversé. Résultat des comptes : 17 points d’avance pour les locaux (51-34) au milieu du second quart-temps.

Après même un dunk autoritaire de Sengun, la réaction du Thunder est passée par plusieurs exploits de « SGA », tandis que l’attaque texane perdait un temps de sa superbe avec plusieurs airball (Amen Thompson, Marcus Smart). Les visiteurs ont passé un 10-0 (55-44), et à la pause, l’écart était encore surmontable (62-51).

Seulement les locaux ont continué à afficher leur contrôle des événements à l’entame de la seconde période en passant un 8-0. Le tandem Smith – Smart a fait trop de dégâts à la défense adverse. C’est dans ce contexte morose pour le Thunder que Jaylin Williams a signé le « poster », à deux mains, de la soirée (son seul panier du match !) en envoyant Sengun au sol !

Ce geste n’aura pas vraiment l’effet du coup de jus, car Tari Eason ira venger son coéquipier en écrasant Aday Mara quelques minutes plus tard. À l’entame du dernier quart-temps, Houston comptera encore 17 points d’avance (92-75). L’écart maximal grimpera à 27 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Marcus Smart sort de sa boîte. Si Jabari Smith Jr. a confirmé sa belle entame de saison, le meneur de jeu a, lui, lancé la sienne. Avant ce match, il tournait à peine à seulement 8 points de moyenne, avec surtout un faible ratio à 2/9 de loin en cumulé. Cette nuit, il n’a montré aucun complexe derrière la ligne à 7m25 avec son 7/10. Symbole d’une soirée pleine de confiance, on l’a vu déclencher en première intention en transition à l’entame de la seconde période.

Ajay Mitchell rentre dans la sienne. En pleine montée en puissance depuis trois matchs, l’arrière du Thunder a connu une soirée fantomatique terminée avec 6 points à 3/9 aux tirs. C’est beaucoup trop peu pour ce joueur propulsé d’office lieutenant de « SGA » en raison du contingent de joueurs à l’infirmerie. Avant ce match, il tournait à près de 19 points de moyenne. Le Thunder pourra difficilement s’en sortir sans cette production soir après soir.

Houston Rockets / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jabari Smith Jr.3310/186/124/518950011333035
Marcus Smart357/107/103/314530110202429
Alperen Sengun326/170/24/645994021191620
Kevin Durant274/90/16/60334111361419
Amen Thompson283/80/02/221311100488
Tari Eason193/72/60/00332212210810
Isaiah Crawford183/62/50/0101020001386
Bruce Thornton52/41/10/010100000-354
Bogdan Bogdanovic192/70/40/002212020440
Oscar Tshiebwe41/10/00/110100000-122
Clint Capela100/00/00/004421010305
Jae'Sean Tate50/30/00/021310100-302
Total41/9018/4119/2313314428135107119
Oklahoma City Thunder / 98TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Shai Gilgeous-Alexander3010/203/63/413431120-72621
Kenrich Williams213/73/62/225732020-121115
Isaiah Hartenstein243/80/24/416703320-101013
Jared McCain275/140/50/022423120-9106
Ajay Mitchell263/90/30/012354110-2768
Bennett Stirtz264/83/60/001132010-121110
Aday Mara273/70/01/136931024-8717
Josh Dix83/31/10/000002000177
Brooks Barnhizer61/10/03/302200101359
Jaylin Williams261/60/31/104411110-2133
Micah Peavy131/20/00/001101000-322
Total37/8510/3214/151032422020813598

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH90
POR112
CHA104
PHI109
NOR121
ATL99
MEM136
SAC105
MIL111
CLE136
SAS121
MIN111
HOU119
OKC98

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Journaliste Samuel Hauraix
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