Kyrie Irving et Cooper Flagg ont le dernier mot face aux Rockets

C’est Cooper Flagg qui domine le début de rencontre avec 12 points dans le seul premier quart-temps, bien secondé par un Zaccharie Risacher déjà très actif en défense.

Dallas prend les commandes (27-20) mais ne parvient pas à conserver son avance dans le deuxième quart-temps. La faute à une défense trop perméable près du cercle, qui permet aux Rockets d’attaquer facilement le panier. Quelques ballons perdus n’arrangent rien et Houston vire en tête à la pause (51-44).

Le début de seconde période se résume presque à un duel entre deux anciens coéquipiers. D’un côté, Kyrie Irving, de l’autre Kevin Durant. Ce dernier s’offre d’ailleurs l’action du match avec un énorme dunk sur Daniel Gafford. Mais les Mavericks perdent encore trop de ballons pour espérer revenir immédiatement (76-84).

Le réveil intervient finalement dans le dernier quart-temps, avec un Irving incandescent qui sonne la révolte. Le meneur multiplie les paniers pour relancer Dallas, tandis qu’en face, Fred VanVleet gâche plusieurs possessions avec des choix contestables.

Cooper Flagg prend ensuite le relais de son meneur, alors que Durant tente de maintenir Houston à flot. Les stars prennent le pouvoir dans ce « money time », mais ce sont bien celles de Dallas qui ont le dernier mot. Avec 27 points inscrits à eux deux dans les douze dernières minutes, Irving et Flagg font basculer la rencontre. Les Mavericks négocient mieux les dernières possessions, marquées par le jeu des fautes et des lancers-francs, pour arracher une troisième victoire consécutive (116-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyrie Irving et Cooper Flagg font tomber les Rockets. Les deux stars de Dallas ont inscrit 27 points à elles deux dans le dernier quart-temps, et 68 au total (33 pour Flagg, 35 pour Irving), pour infliger à Houston sa première défaite de la saison après cinq victoires consécutives. Pour les Mavericks, après leur succès contre Oklahoma City, c’est une deuxième victoire de prestige, et même une troisième d’affilée.

– Les lancers-francs ratés de Kevin Durant. Cela pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l’est pas totalement. Avec 88 % de réussite en carrière, l’ailier de Houston fait partie des joueurs les plus précis de l’histoire sur la ligne. Cette fois, il a laissé quatre points en route, dont deux dans le dernier quart-temps. Dans une rencontre aussi serrée, ces ratés pèsent forcément lourd.

– Encore une bonne sortie pour Zaccharie Risacher. Très actif en défense, mais aussi capable de faire mal de loin en seconde période, le Français a confirmé sa belle performance contre le Thunder. Il termine avec 12 points (trois paniers primés), 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et un contre en 27 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127