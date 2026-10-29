Les Mavs saluent le « chef d’œuvre » de Zaccharie Risacher face au Thunder

J’ai trouvé qu’il avait livré un chef-d’œuvre ce soir. » Dusty May n’hésite pas à sortir les grands mots pour décrire la performance de Zaccharie Risacher cette nuit face au Thunder. Deux jours après une sortie difficile face au Heat (6 points à 2/13 aux tirs), le Français a signé son match le plus convaincant depuis qu’il évolue dans le Texas.

« Les deux tirs à 3-points qu’il a réussis illustrent parfaitement ce qui se passe quand le chronomètre des tirs arrive à son terme et qu’il faut prendre un step-back vers la gauche sans avoir le temps de réfléchir », remarque son coach en référence à un tir converti par son ailier à l’entame du quatrième quart-temps, pour donner 16 points d’avance à sa formation.

« S’il parvient vraiment à ne plus réfléchir consciemment à ses tirs en suspension, car c’est un bon shooteur, un très bon shooteur… », poursuit Dusty May sans terminer sa phrase. Sur ses quatre sorties précédentes, le Français avait affiché un modeste 18% de réussite à 3-points, soit deux fois moins que lors de ses deux saisons à Atlanta.

Une défense remarquée sur « SGA »

Cette nuit, il a fait dans l’efficacité avec ses 13 points à 5/6 aux tirs, dont 2/3 de loin en 28 minutes en sortie de banc. Avec +16 au score en étant en jeu. « Il a un impact sur chaque possession. Le travail qu’il a fait sur Shai en deuxième mi-temps… J’ai regardé beaucoup de vidéos de Shai et on voit rarement quelqu’un réussir à le devancer sur ses positions, à dévier des ballons et à contester ses tirs sans faire de faute. »

Le coach avait décidé d’envoyer son ailier défendre sur Shai Gilgeous-Alexander dans la seconde moitié du troisième quart-temps. Avec des effets directs sur le Canadien, auteur d’une soirée modeste à 21 points (7/19 aux tirs), grâce à l’envergure du Français. On a par exemple vu ce dernier « stripper » un ballon devant la superstar d’en face, avant de signer un contre en transition sur la possession suivante.

Zaccharie Risacher adore ce genre de mission défensive. « Il faut parfois défendre sur le meilleur joueur du parquet. C’est ce que je fais. C’est l’état d’esprit que j’ai chaque fois que je foule le terrain : je veux avoir un impact, je veux gagner le match », note le joueur de 21 ans, dont la prestation n’est pas passée inaperçue auprès de son coéquipier Cooper Flagg.

Ce dernier voit chez lui un joueur « super polyvalent » qui pèse sur le jeu texan de bien des façons. « C’est pourquoi je lui dis souvent que je pense que nous sommes 15 à 20 points de plus avec lui, simplement grâce aux petites choses qu’il fait. Les tirs finiront par rentrer et tout le reste suivra. Ça m’est complètement égal », lâche Flagg en évoquant sa grande marge de progression offensive.

Cooper Flagg lui conseille d’oublier son statut de n°1 de la Draft

Le numéro 1 de la Draft 2025 confie aussi qu’ils parlent parfois de leur statut commun, Risacher ayant été choisi en première position en 2024, et les attentes qui vont avec. « Il faut oublier cette pression. Je lui ai dit : ‘Je sais à quel point tu es bon.’ Ici, personne ne se soucie du fait qu’il ait été numéro 1 de la Draft. On veut qu’il puisse être lui-même. »

Une confiance qui s’est traduite par une bonne nouvelle pour Risacher en amont de la rencontre. Les Mavs ont activé sa « player option » pour l’exercice 2027/28. Actuellement payé 13.8 millions de dollars cette saison, le Français recevra donc 17.4 millions de dollars au cours de la suivante.

Il s’agira de la quatrième et dernière année de contrat rookie du premier choix de la Draft 2024. En clair, il ne va pas être « free agent » protégé dès l’été prochain, mais potentiellement en 2028, s’il ne prolonge pas à Dallas (ou ailleurs ?) lors de l’intersaison 2027. Une nouvelle très bien accueillie par l’ailier.

« Je me sens reconnaissant de faire partie de cette organisation et d’évoluer dans cet environnement, entouré de ces personnes. […] Chacun fait ce qu’il faut pour nous mettre dans les meilleures conditions, gagner des matchs et nous battre sur le terrain. En tant que jeune joueur, c’est la meilleure situation dans laquelle je puisse me trouver », se réjouit le Français.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 67 22.4 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 0.9 0.5 9.6 2026-27 DAL 4 30.1 30.8 17.6 83.3 1.5 4.5 6.0 1.5 1.3 2.0 1.0 2.0 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.