Les Raptors effacent 16 points de retard et renversent les Clippers

Ce duel entre les Clippers et les Raptors devait permettre à Kawhi Leonard de retrouver son ancien public, mais l’ailier est toujours blessé au genou. Malgré cette absence, les Californiens espéraient mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. Et ce sont eux qui frappent les premiers !

Kobe Sanders (26 points, 8/17 au tir, 5/11 à 3-points) ouvre le score derrière l’arc, imité par Brook Lopez. Toronto réplique, mais Los Angeles conserve les commandes grâce à Darius Garland et Brook Lopez (14-10).

Les Clippers creusent ensuite l’écart à coups de tirs à 3-points. Kobe Sanders en réussit deux de suite, puis Isaiah Jackson en plante un avant d’inscrire deux paniers dans la raquette (33-18). Dans le deuxième quart-temps, Max Strus obtient trois lancers francs et inscrit ses premiers points sous ses nouvelles couleurs (45-36).

Jusqu’à 16 points d’avance pour les Clippers

Si les Clippers sont en réussite, ce n’est pas le cas de Toronto. Seul RJ Barrett trouve de l’adresse, tandis que ses coéquipiers sont muselés, à l’image de Scottie Barnes, limité à deux points à la mi-temps. Surtout, les Raptors accumulent les pertes de balle, offrant des points faciles en contre-attaque aux Californiens (57-42).

Menés de 11 points à la pause, les Canadiens reviennent à cinq longueurs dès la reprise (63-58). Mais Darius Garland redonne de l’air à son équipe avec un panier et une passe décisive pour Brook Lopez. Surtout, Kobe Sanders met le feu à l’Intuit Dome ! Il monte au dunk, puis enchaîne avec une nouvelle flèche à longue distance, forçant Darko Rajakovic à prendre un temps-mort (74-61).

Toronto n’abdique pas et tente de revenir derrière deux tirs primés de Jamison Battle, mais les Canadiens ne parviennent toujours pas à contenir les offensives californiennes. Kobe Sanders convertit un 2+1 et porte son total à 21 points, battant déjà son record en carrière (85-73).

Les Clippers s’effondrent dans le dernier acte

Malgré une avance qui a atteint 16 points, les Clippers sont loin d’avoir gagné. Dans le dernier quart-temps, les Raptors retrouvent de l’adresse à 3-points et attaquent davantage le cercle pour provoquer des fautes. À cinq minutes du terme, les Canadiens ne comptent plus que quatre points de retard, tandis que les Clippers ont perdu Brook Lopez, exclu pour six fautes (105-101).

Dans le money-time, Toronto poursuit sa remontée. Après un alley-oop de Ja’Kobe Walter pour Scottie Barnes et un panier de RJ Barrett dans la raquette, les Raptors égalisent. Tyronn Lue prend un temps-mort, mais rien n’y fait : Scottie Barnes donne l’avantage aux Canadiens pour la première fois du match (111-109) !

Les Raptors prennent même quatre points d’avance, mais les Clippers ont encore des occasions de revenir. Sauf que les Californiens multiplient les pertes de balle et les fautes au pire moment. Toronto ne laisse pas passer sa chance et s’impose finalement 125-118, infligeant aux Clippers une sixième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil collectif des Raptors. En première mi-temps, RJ Barrett a permis à Toronto de limiter les dégâts avec 16 points avant de rejoindre les vestiaires. Ses efforts ont été récompensés après la pause puisque ses coéquipiers ont pris le relais. Limité à deux points en première période, Scottie Barnes en a inscrit 20 en seconde mi-temps, dont les lancers francs qui ont scellé le sort du match. Immanuel Quickley et Collin Murray-Boyles ont également pesé dans le dernier quart-temps pour aider les Canadiens à effacer leur retard. Six joueurs de Toronto ont dépassé les 10 points, dont le trio Barnes–Barrett–Quickley, qui termine à plus de 20 unités chacun.

– Les Clippers retombent dans leurs travers au pire moment. Pendant trois quarts-temps, les hommes de Tyronn Lue ont rendu une bonne copie. Agressifs en défense, ils ont provoqué de nombreuses pertes de balle et profité de leur adresse extérieure pour faire la course en tête. Mais tout s’est déréglé dans le dernier acte. Moins inspirés offensivement, les Californiens ont à leur tour multiplié les ballons perdus et les fautes, laissant Toronto reprendre confiance. Un effondrement qui leur coûte une victoire dont ils avaient pourtant les clés en main.

– Une soirée record pour Kobe Sanders. Pour dominer pendant trois quarts-temps, les Clippers ont pu compter sur Kobe Sanders. L’arrière a donné le ton dès sa première possession avec un panier primé, point de départ d’une soirée à 26 points, son nouveau record personnel. Omniprésent derrière l’arc, il a également réussi un tir à 3-points pour ramener Los Angeles à trois longueurs dans la dernière minute. Mais son coup d’éclat n’a pas suffi à éviter une nouvelle défaite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117