Kawhi Leonard déjà à l’arrêt

Absent contre Minnesota, après avoir joué les deux premiers matches de la saison, tout en ayant un temps de jeu surveillé, Kawhi Leonard va encore le rester un bon moment. ESPN indique en effet qu’il devrait manquer plusieurs semaines pour soigner son genou gauche gonflé.

Heureusement pour les Raptors, l’IRM a confirmé que l’ailier de 35 ans n’avait aucun problème structurel au genou. C’est donc avant tout une mesure de gestion, afin de soulager son articulation, et pour aussi lui permettre de monter en puissance physiquement, lui qui a connu une intersaison compliquée, donc une préparation loin d’être optimale, à cause de l’enquête qui a longtemps bloqué son transfert.

La franchise canadienne sait qu’elle va devoir gérer le physique du double MVP des Finals (2014 et 2019) et ne veut ainsi prendre aucun risque, encore moins alors que la saison ne fait que commencer. En deux matches, tous gagnés, et pour son retour au Canada, Kawhi Leonard avait compilé 19.5 points et 7.5 rebonds de moyenne.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 2 25.8 32.4 28.6 100.0 2.5 5.0 7.5 1.5 4.0 3.5 2.0 0.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.