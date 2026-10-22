Des retrouvailles en douceur pour Kawhi Leonard

Les fans des Raptors ont vécu une belle soirée pour l’ouverture de la saison de Toronto. Belle mais pas palpitante, ni particulièrement intense. Car ni Kawhi Leonard, qui signait ses retrouvailles avec la franchise canadienne, ni ses coéquipiers n’ont eu besoin de sortir le grand jeu pour écraser les Bulls. Avec une victoire de 43 points et un suspense tué dès le premier quart-temps, il faudra attendre avant de vivre de grandes émotions.

C’est parfait pour « The Klaw » qui, avec 23 points en 24 minutes, a seulement pris la température de la compétition, en étant assez maladroit globalement (5/17 au shoot).

« Je n’ai pas eu l’opportunité de beaucoup jouer lors du training camp donc n’importe quelle minute est bonne à prendre », précise-t-il, lui qui est revenu en jeu pour deux dernières minutes alors que tout était joué depuis un moment. « L’objectif, c’était de disputer 23 ou 24 minutes. J’ai besoin de répéter les efforts. On ne peut pas attendre les entraînements, on a vraiment besoin de jouer des matchs. »

Patience, le mot d’ordre

Avec ses 35 ans et son passif avec les blessures, Kawhi Leonard sera surveillé comme le lait sur le feu, avec l’idée qu’il soit en forme au printemps, au moment des playoffs. Inutile donc d’aller trop vite.

« Je n’ai pas de date précise. Il ne faut pas se précipiter », annonce-t-il sur le moment où il sera capable de jouer à 100% de ses moyens, sans restriction. « Dès que je pourrai faire des progrès physiquement et que je me sentirai bien, ce sera le bon moment. »

Patience donc. En attendant, l’ancien des Clippers se dit « simplement heureux d’être sur le terrain et de faire son possible pendant les minutes » que son coach lui laisse. Immanuel Quickley aussi est satisfait.

« C’est dingue. Je ne sais même pas comment décrire ça défensivement. L’adversaire est face à Scottie Barnes puis, si ça change, doit affronter Kawhi. Il vaut mieux faire la passe », prévient l’ancien de joueur des Knicks.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 1 23.9 29.4 33.3 100.0 1.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 0.0 1.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.