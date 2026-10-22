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Les Raptors de Kawhi Leonard mettent une fessée aux Bulls

Publié le 22/10/2026 à 7:01 Twitter Facebook

NBA – Les Canadiens ont totalement réussi leur premier match, en écrasant Chicago (135-92). Une soirée parfaite pour les retrouvailles avec « The Klaw ».

kawhi leonardLes Raptors pouvaient-ils mieux commencer leur saison devant leur public ? Le retour de Kawhi Leonard est salué comme il le mérite par les fans et les Canadiens commencent par un 7-0. En face, pour Chicago, la solution s’appelle Jalen Smith, avec ses paniers à l’intérieur. Clairement, Toronto domine les débats, avec des transitions efficaces et des shoots de loin. L’écart monte très vite et, à la fin des douze premières minutes, il y a déjà vingt points (43-23).

Avec un 9-0 pour démarrer le deuxième quart-temps, les Raptors enfoncent encore davantage le clou. Ce sera la seule envolée de cette seconde partie de première mi-temps qui fut pénible à regarder, avec énormément de déchet au shoot et dans le jeu. Néanmoins, l’écart ne bouge pas (69-44).

Au retour des vestiaires, la vérité de cette rencontre n’évolue toujours pas : Toronto est dans le contrôle et les Bulls n’ont pas les moyens d’entamer un retour, aussi timide soit-il (103-71). Le dernier quart-temps n’a pas plus d’intérêt et les hommes de Darko Rajakovic signent un premier succès très large (135-92) face à une équipe de Chicago qui rend une première copie très, très moche. Tiago Splitter a du travail devant lui.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match trop rapidement plié. Le suspense n’aura pas duré longtemps à la Scotiabank Arena. Il n’y en a même pas eu du tout puisque les Raptors ont pris les commandes dès les premières minutes. Le coup d’accélérateur de la fin du premier quart-temps, avec de nombreux tirs primés, n’a servi qu’à se donner de l’air pour le reste de la partie. Les Bulls, trop brouillons (27 ballons perdus, 4/36 à 3-pts), ne pouvaient pas espérer grand-chose.

– Le retour de Kawhi Leonard. L’excitation était palpable dans la salle, dès les premiers ballons touchés par « The Klaw ». Assez pour le perturber ? En tout cas, il a été maladroit au début, manquant des tirs assez faciles pour lui. En 24 minutes, le double champion NBA signe tout de même 23 points (à 5/17 au shoot), 6 rebonds et 4 interceptions dans une soirée idéale pour son équipe.

– Baptême du feu difficile pour Caleb Wilson. Le quatrième choix de la Draft a connu une soirée compliquée, comme ses coéquipiers, mais peut-être encore plus puisqu’il entrait dans le grand monde. Ses débuts ont été hésitants, avec des ballons perdus en pagaille et dès les premiers instants (9 au total !). Ensuite viendront les paniers et les points, notamment à la fin pour gonfler la feuille de statistiques. Le rookie termine avec 16 unités à 7/21 au tir, clairement dépassé par l’intensité et par l’événement.

Toronto Raptors / 135TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kawhi Leonard235/172/611/1115623401122324
Immanuel Quickley286/134/97/822472200382328
Scottie Barnes268/191/36/624652010292322
RJ Barrett268/140/34/713433010342017
Jakob Poeltl211/10/01/3066041011539
Ja'Kobe Walter234/81/51/203344310181014
Trayce Jackson-Davis94/50/01/110100000299
Jamison Battle113/42/20/02350210021813
Collin Murray-Boyles192/70/12/23583210128614
Allen Graves192/50/21/241501003859
Alijah Martin41/10/01/200002020130
Jamal Shead150/20/02/202252140724
Kyle Anderson40/10/00/001120100103
Jaden Bradley40/10/00/00000211010-1
Total44/9810/3137/46163551312915106135
Chicago Bulls / 92TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Matas Buzelis242/80/413/1615602032-241713
Caleb Wilson327/211/81/231404391-45160
Norman Powell223/92/67/1105514110-131511
Jalen Smith185/100/35/644813001-191519
Josh Giddey241/100/40/225762050-392-1
Tre Jones135/80/13/40330000011312
Isaac Okoro170/10/14/400014000-2744
Leonard Miller262/90/40/024615150-2240
Jaylin Sellers141/41/20/001123010-632
Tobe Awaka141/10/00/061722101-6213
Noa Essengue90/00/01/212302010-1012
Buddy Hield130/40/30/011223020-120-2
Zach Collins80/00/00/014500000705
Total27/854/3634/472136571634627592

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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