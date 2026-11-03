Les Spurs étouffent le Jazz pour enchaîner une 5e victoire

Tout juste élu Joueur de la semaine à l’Ouest, Victor Wembanyama n’a pas eu besoin de sortir une nouvelle prestation monstrueuse pour prolonger la série victorieuse des Spurs. Le Français s’est contenté de 12 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, laissant ses lieutenants prendre les commandes.

Les Texans prennent immédiatement le contrôle de la rencontre. Après une faute flagrante de Darryn Peterson sur un tir extérieur de Devin Vassell, ils infligent un 18-2 au Jazz. Wembanyama participe à l’effort collectif avec un panier avec la planche et une longue passe de près de vingt mètres vers De’Aaron Fox, parti en transition.

La défense de San Antonio force Utah à jouer loin du cercle et étouffe ses jeunes arrières. Limité à 7/26 au tir, le Jazz ne marque que 16 points dans le premier quart-temps, son plus faible total de la saison sur une période. Les Spurs virent logiquement en tête après douze minutes (27-16).

Le Jazz revient à un point

Lauri Markkanen relance néanmoins Utah avec deux paniers à 3-points consécutifs. Dans le même temps, De’Aaron Fox écope rapidement de sa troisième faute, obligeant Mitch Johnson à modifier ses rotations. Dylan Harper trouve Keldon Johnson dans le corner, avant de marquer lui-même de loin. Mais Utah hausse le ton, et un tir primé d’Ace Bailey ramène les visiteurs à une longueur (37-36).

Les Spurs traversent alors leur période la plus délicate de la rencontre. Devin Vassell les maintient à flot avec plusieurs tirs difficiles, tandis que Luke Kornet contre une tentative extérieure de Keyonte George, avant d’être récompensé en transition par Fox.

Stephon Castle et Keldon Johnson permettent ensuite à San Antonio de retrouver son rythme. Le second enchaîne deux pénétrations pour redonner dix longueurs d’avance aux siens à la pause (59-49).

Un troisième quart-temps à sens unique

Le retour des vestiaires est fatal au Jazz. Dylan Harper, De’Aaron Fox et Stephon Castle attaquent sans relâche la raquette, pendant que Victor Wembanyama ferme l’accès au cercle.

Après avoir repoussé un « floater » de Keyonte George, le Français lance immédiatement Harper vers un dunk en haute altitude. Sur la possession suivante, le jeune meneur sauve une passe mal ajustée de Wembanyama, feinte la remise vers son intérieur et termine avec un «floater».

Julian Champagnie récupère ensuite son propre tir manqué avant de réussir sa deuxième tentative à 3-points. Lauri Markkanen essaie bien de maintenir Utah à flot, mais il reste trop esseulé.

Wembanyama achève la démonstration avec une pénétration, un contre puis un alley-oop. Les Spurs inscrivent 35 points à 60% de réussite au cours de la période, tout en limitant le Jazz à 20 unités. L’écart atteint alors 25 longueurs (94-69), rendant le dernier quart-temps anecdotique.

San Antonio s’impose 119-97 et signe une 5e victoire de rang. Toujours sans Tobias Harris.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La force du collectif texan. Sept Spurs ont atteint la barre des 10 points, dont l’intégralité du cinq majeur. Dylan Harper a mené le groupe avec 17 points, 8 passes et 7 rebonds, devant Stephon Castle (16 points), Keldon Johnson (15), Harrison Barnes (13), Victor Wembanyama et De’Aaron Fox (12 chacun), puis Devin Vassell (11). Même contenu offensivement, Wembanyama continue d’influencer le jeu dans tous les secteurs.

La défense donne le ton. San Antonio a maintenu un adversaire sous les 100 points pour la première fois de la saison. Les Spurs ont limité Utah à 16 points dans le premier quart-temps, avant d’éteindre définitivement le Jazz après la pause. Ils ont également dominé les points dans la raquette (52-36) et ceux inscrits en contre-attaque (26-9).

Le trio Harper-Castle-Fox fait des dégâts. Les trois arrières ont donné le tournis à la défense du Jazz au retour des vestiaires. Ils ont chacun inscrit six points dans le troisième quart-temps, utilisant leur vitesse et leur puissance pour atteindre le cercle. Leur montée en régime a permis à San Antonio de s’envoler malgré les problèmes de fautes de De’Aaron Fox.

Lauri Markkanen trop seul. Avec 22 points et 8 rebonds, le Finlandais a été le principal artisan du retour d’Utah dans le deuxième quart-temps. Darryn Peterson a ajouté 14 points, mais l’exécution des jeunes joueurs du Jazz s’est révélée trop irrégulière. Utah concède sa cinquième défaite d’affilée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 109 PHO 108 LAC 109 TOR 111 LAL 138 MIA 117