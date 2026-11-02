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Joueurs de la semaine | Victor Wembanyama débloque son compteur

Publié le 2/11/2026 à 21:36 Twitter Facebook

NBA – Pour la deuxième semaine de compétition, Jayson Tatum a été élu « Player of the Week » à l’Est, tandis que c’est Victor Wembanyama qui a été choisi à l’Ouest.

Victor WembanyamaRécompensé à trois reprises la saison dernière, Victor Wembanyama est nommé Joueur de la semaine dès la deuxième semaine de compétition. Il est accompagné par Jayson Tatum et ce sont deux joueurs que l’on retrouvait justement dans nos cinq de la semaine.

Préféré à Darius Acuff Jr, Stephen Curry, Luka Doncic ou encore Cooper Flagg à l’Ouest, Victor Wembanyama a terminé invaincu sur les sept derniers jours : trois victoires en trois matchs. Les Spurs remontent au classement et le Français n’y est pas étranger, car il a clairement enclenché la seconde avec 36 points, 10.3 rebonds, 4.3 contres, 3.7 passes et 2 contres de moyenne sur la période !

Plus à l’Est, Jayson Tatum n’a également pas connu la défaite la semaine dernière, sur quatre matchs. Le temps de cumuler 30.3 points, 7 passes et 5.8 rebonds de moyenne pour porter Boston dans les hauteurs de sa conférence. Il a devancé Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, Tyrese Maxey et Evan Mobley aux yeux de la NBA.

Si Victor Wembanyama est élu « Player of the Week » pour la quatrième fois de sa jeune carrière, Jayson Tatum l’emporte de son côté pour la 14e fois. C’est déjà autant que Joel Embiid et Chris Paul.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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