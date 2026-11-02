Les cinq majeurs de la semaine | Victor Wembanyama et Jayson Tatum donnent le ton

Du changement pour notre traditionnel cinq majeur de la semaine ! Désormais, ce sont deux sélections que nous vous proposons chaque lundi, une pour chaque conférence, afin de récompenser davantage de joueurs.
Les critères ne changent pas pour autant : les performances individuelles sont évidemment essentielles, mais les résultats collectifs et l’impact dans les moments décisifs restent déterminants. Et après une semaine à 49 rencontres, certains choix ont nécessité quelques arbitrages…
Dans les tableaux, le « Player Impact Estimate » (PIE) mesure, sous forme de pourcentage, la contribution statistique d’un joueur aux matchs de son équipe. Un indicateur utile pour comparer les performances, mais qui ne reflète toutefois pas nécessairement l’impact défensif ou le poids des actions décisives.
CONFÉRENCE OUEST
Sur les lignes arrières, Stephen Curry s’impose assez naturellement après avoir relancé des Warriors qui avaient commencé leur saison par trois défaites. Avec notamment 44 points face aux Wolves et 31 points, dont huit paniers primés, dans le retour spectaculaire face aux Lakers, le meneur a pesé lourd dans trois succès de Golden State.
À ses côtés, le choix était plus délicat. Car si Luka Doncic a encore affolé les compteurs, avec par exemple 45 points face aux Raptors, les Lakers ont perdu deux de leurs trois rencontres. De quoi nous faire préférer Jamal Murray, qui peut lui s’appuyer sur les deux victoires de Denver, avec bien sûr ses 39 points face aux Suns. De’Aaron Fox, invaincu avec les Spurs, et Kyrie Irving, précieux à Dallas, pouvaient également prétendre à cette place.
Sur les ailes, Cooper Flagg continue d’impressionner par sa maturité et sa capacité à faire basculer les rencontres. Avec trois victoires en trois matchs, dont un succès face aux Rockets, jusque-là invaincus, le jeune Maverick a confirmé qu’il pouvait déjà prendre ses responsabilités dans le « money-time ». À ses côtés, Cameron Boozer symbolise parfaitement la réussite des Grizzlies, seule équipe encore invaincue. Auteur de son premier triple-double en carrière face aux Blazers, le rookie a encore brillé face aux Kings, avec 27 points et 9 rebonds. Son influence sur le jeu de Memphis et son bilan parfait ont fait la différence face à Yaxel Lendeborg et les autres candidats.
Enfin, sous le cercle, Victor Wembanyama était incontournable. Avec trois victoires et une moyenne de 36 points, 10 rebonds et plus de 4 contres, le Français a dominé des deux côtés du terrain, jusqu’à sa démonstration à 43 points et 6 contres face aux Wolves. Un rendement exceptionnel qui lui permet de devancer Nikola Jokic.
CONFÉRENCE EST
À l’Est, Tyrese Maxey a lui aussi rapidement mis tout le monde d’accord. Avec trois victoires en trois rencontres et plus de 30 points de moyenne, le meneur des Sixers a notamment inscrit 38 points face aux Hornets, au lendemain d’un succès face aux Knicks. Pour l’accompagner, nous avons choisi Paul George, moins spectaculaire statistiquement, mais essentiel dans la semaine parfaite des Celtics.
À 36 ans, l’ancien All-Star s’est parfaitement adapté à son rôle de lieutenant, en apportant de la création, de la défense et des paniers importants. Un choix qui récompense donc autant sa polyvalence que son efficacité collective.
Sur les ailes, difficile évidemment de faire l’impasse sur Jayson Tatum, dont les Celtics ont remporté leurs quatre rencontres de la semaine. Auteur de 40 points face aux Nets, puis de 32 points à Orlando, l’ailier a confirmé son statut de leader, tout en faisant briller ses partenaires.
À ses côtés, Giannis Antetokounmpo a beau évoluer au sein d’un Heat encore irrégulier, ses performances individuelles étaient trop impressionnantes pour être ignorées. Le Grec a multiplié les cartons au scoring, au rebond et à la passe, contribuant largement au réveil de Miami après quatre défaites pour commencer la saison.
Enfin, Evan Mobley complète notre sélection à l’intérieur, après une semaine marquée par trois victoires en quatre rencontres pour Cleveland. Le Cavalier a surtout impressionné par son adresse extérieure, avec notamment neuf paniers à 3-points en onze tentatives face aux Wolves et aux Wizards. Des progrès offensifs qui viennent compléter son impact défensif habituel et qui lui permettent de décrocher la dernière place dans ce cinq majeur.