Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama, le Witcher des raquettes

Victor Wembanyama avait choisi un costume parfaitement adapté à sa soirée. Pour Halloween, le Français est arrivé au Frost Bank Center sous les traits de Geralt de Riv, le chasseur de monstres de The Witcher, sa saga littéraire préférée. Perruque argentée, longue cape noire et épée dans le dos : la mise en scène était complète.

Quelques heures plus tard, ce sont les Timberwolves qui ont été découpés en morceaux. Auteur de 43 points à 17/34 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, accompagnés de 7 rebonds, 4 passes, 6 contres et une interception en seulement 34 minutes, « Wemby » a conduit San Antonio à une quatrième victoire consécutive (121-111). Il signe son meilleur total offensif de la saison et son dixième match à au moins 40 points en saison régulière…

Une « T-Mac » pour faire exploser la salle

Alors qu’il n’avait jamais tenté autant de tirs en NBA, Victor Wembanyama n’a pourtant pas forcé son jeu. Face à un Joan Beringer encore trop tendre, le pivot des Spurs a multiplié les coupes vers le cercle et les finitions sur alley-oop, profitant des services de De’Aaron Fox et Dylan Harper, respectivement auteurs de 7 et 6 passes.

Le Français a surtout offert l’action de la soirée au public texan. Encerclé par plusieurs défenseurs, il a feinté le tir avant d’envoyer le ballon contre la planche, puis de le récupérer en plein vol pour conclure d’un dunk.

Et il en a remis une couche dans le dernier quart-temps. Alors que Minnesota, privé d’Anthony Edwards et Rudy Gobert, était revenu à quatre longueurs, il a contré la tentative à 3-points de Jonathan Kuminga avant de traverser le terrain pour terminer la contre-attaque par un dunk à deux mains. Son ultime panier primé, pour atteindre les 43 points, a définitivement écarté les Wolves.

Le plaisir comme boussole

Pour le Français, cette aisance offensive découle directement du plaisir qu’il éprouve sur le terrain.

« C’est de la reconnaissance de schémas », explique-t-il. « Après avoir joué des centaines de matchs, le cerveau sait vers quel type de jeu se diriger pour prendre du plaisir. Quand on ne marque pas, c’est un retour négatif. Quand on marque et qu’on obtient de bons résultats, c’est un retour positif. Avec le temps, on reconnaît ces schémas et on s’oriente vers eux. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais nous allons dans la bonne direction. »

À ceux qui lui demandent ce que ses coéquipiers peuvent faire pour lui faciliter la vie, « Wemby » préfère entretenir le mystère : « Je ne veux pas le dire publiquement parce que cela aiderait nos adversaires. »

Des armes encore cachées

Le Français reconnaît en revanche travailler sur des gestes imparables, sans chercher un geste signature.

« Un geste signature, c’est quelque chose que l’on identifie en regardant une carrière avec du recul », estime-t-il. « Ce n’est pas un objectif. En revanche, avoir des mouvements et des endroits de prédilection, oui. Les adversaires savaient que Kareem Abdul-Jabbar allait utiliser son skyhook, mais cela fonctionnait quand même. Si un geste doit devenir ma signature, cela doit se produire naturellement. »

Le plus inquiétant pour ses futurs adversaires ? Victor Wembanyama assure que certaines armes travaillées à l’entraînement n’ont pas encore été dévoilées en match.

« Bien sûr qu’il y en a », sourit-il. « Mais il faut trouver l’équilibre entre le développement individuel et les objectifs collectifs. Nous ne sommes pas sur le terrain pour travailler notre jeu, nous sommes là pour gagner. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 6 32.4 48.5 29.7 74.4 2.5 8.2 10.7 3.0 2.2 1.3 1.8 4.2 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.