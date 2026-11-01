Victor Wembanyama terrorise les Wolves pour Halloween !

Le combat a été intense, mais l’essentiel est là pour les Spurs, qui ont signé une quatrième victoire consécutive en s’imposant 121-111 face à des Wolves pourtant privés d’Anthony Edwards et Rudy Gobert. Victor Wembanyama a fêté Halloween comme il se devait avec ses 43 points, et a pu compter sur les relais de De’Aaron Fox et Dylan Harper (22 et 25 points) pour forcer la décision dans les dernières minutes en faveur de San Antonio.

Wemby s’est attelé à marquer son territoire d’entrée, en contrant Jonathan Kuminga et en inscrivant son premier tir à mi-distance face à Joan Beringer, avant de contrer son jeune compatriote, puis de lui dunker dessus dans la foulée (8-2). Le ton était donné, et même si les Wolves sont rapidement revenus, les 3-points de Julian Champagnie et Carter Bryant (par deux fois) ont permis à San Antonio de terminer le premier quart-temps en tête (34-28).

Minnesota ne lâche rien

Minnesota a laissé passer l’orage, et notamment une nouvelle action spectaculaire de Victor Wembanyama, qui s’est offert un lay-up après avoir envoyé le ballon contre la planche, avant de réagir (43-33). Les intrépides Jonathan Kuminga et Ayo Dosunmu ont multiplié les pénétrations pour revenir au score, puis offrir l’avantage aux Wolves (46-49).

Après les deux paniers de Jaden McDaniels, ce sont Jonathan Kuminga à 3-points et Joan Beringer qui ont entretenu la dynamique. Malgré les deux paniers primés de « Wemby » juste avant le repos, c’est bien Minnesota qui virait en tête à la mi-temps (60-61).

San Antonio a dû faire preuve de patience, jusqu’à ce qu’un 11-2 alimenté par Victor Wembanyama et conclu par Dylan Harper ne relance la machine (73-65). Cette fois, Wemby a enchaîné les paniers en réponse aux offensives adverses afin de maintenir les Spurs devant, jusqu’à ce que les relais de Dylan Harper, De’Aaron Fox puis Julian Champagnie à 3-points ne donnent un peu d’air aux Texans (89-81).

Pas pour longtemps, puisque le 7-0 signé Jonathan Kuminga, Ayo Dosunmu et Terrence Shannon Jr. a vite remis la pression sur les locaux à l’approche du dernier acte (91-88).

Victor Wembanyama fait la leçon à Joan Beringer

San Antonio a frappé dès le début du quatrième quart-temps avec un 10-3 alimenté par le 3-points de Dylan Harper, le 2+1 de Devin Vassell et un nouveau dunk monumental de « Wemby » après avoir débordé Joan Beringer (103-91). Le Français des Wolves n’a pas lâché, et son équipe non plus, entre son alley-oop et un contre débouchant sur un alley-oop de Jaden McDaniels dans la foulée (105-101).

La fin de match a basculé lorsque Jonathan Kuminga a vu sa tentative à 3-points contrée par Victor Wembanyama, qui a ensuite filé au cercle en contre-attaque pour atteindre les 40 points. Les Wolves venaient de laisser passer leur chance.

Après le panier avec la planche de Devin Vassell et les lay-ups de De’Aaron Fox et Dylan Harper, c’est encore « Wemby » qui a porté le coup de grâce avec un 3-points dans le corner devant Joan Beringer (118-107). Malgré un dunk de Jonathan Kuminga sur celui qu’on surnomme l’« Alien », c’est bien San Antonio qui l’a emporté (121-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Victor Wembanyama monstrueux. Son match le plus abouti de ce début de saison, avec 43 points à 17/34 au tir, 7 rebonds, 4 passes décisives et surtout 6 contres. C’est déjà la dixième fois de sa carrière qu’il atteint les 40 points en saison régulière, et sa deuxième meilleure performance offensive en NBA, derrière ses 50 points face aux Wizards en novembre 2024. Des actions décisives du début à la fin, jusqu’à ce 3-points dans le corner qui a définitivement mis fin aux espoirs des Wolves. Sans oublier son magnifique déguisement d’Halloween avec lequel il est arrivé au Frost Bank Center. Une soirée parfaitement dans le thème pour « l’Alien » !

– Un apprentissage accéléré pour Joan Beringer. Première titularisation de la saison pour le Français, la quatrième de sa jeune carrière en NBA. S’il a évidemment souffert face à un Wemby parfois injouable, il n’a pas démérité, à l’image de sa fin de match où il a pesé dans le dernier retour des Wolves. Avec 12 points, 6 rebonds et 2 passes décisives, sa prestation reste plus qu’honorable dans une véritable épreuve du feu dont il pourra tirer de précieux enseignements. Le natif de Sélestat n’aura pas tous les jours Victor Wembanyama face à lui…

– LaMelo Ball en mode catcheur. Drôle de scène en début de partie, alors que Victor Wembanyama avait déjà compilé quelques « highlights ». Après avoir fini au sol sur une tentative de contre face à LaMelo Ball, le meneur des Wolves a feint de tomber sur le Français lorsque ce dernier tentait de se relever. Il a ensuite essayé de le retenir en le ceinturant au niveau de la taille. Une séquence digne d’un combat de catch, qui illustre bien les difficultés rencontrées par les adversaires de « Wemby » pour le contenir. LaMelo Ball n’a d’ailleurs pas vraiment brillé ensuite, terminant avec 10 points à 2/10 au tir (0/4 à 3-points), 8 rebonds et 4 passes décisives. Gêné par les fautes toute la soirée, il a finalement été exclu à 3 minutes 43 de la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98