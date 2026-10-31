Kyrie Irving et Cooper Flagg, la double lame des Mavericks

Avant le début de saison, Dusty May, le coach des Mavericks, parlait de Kyrie Irving et Cooper Flagg comme d’un possible « duo redoutable ». Deux semaines plus tard, ça se confirme. Les Rockets peuvent en témoigner, après avoir encaissé 68 points (à 25/38 au shoot) de la part des deux joueurs lors de leur première défaite de la saison.

Le meneur et l’ailier ont notamment inscrit 27 des 40 points de Dallas dans le dernier quart-temps, pour renverser Houston. « Il suffit de leur donner le ballon et chacun croit en ses coéquipiers », remarque leur entraîneur.

Kyrie Irving a lancé la révolte dès les premières secondes du quatrième acte, avant que Cooper Flagg ne prenne le relais. Une répartition des responsabilités qui semble déjà naturelle entre les deux stars.

« C’est magnifique à observer », savoure ainsi Kyrie Irving. « Que le ballon soit dans mes mains ou dans les siennes. Il va aller dans la raquette, moi je vais être une menace de loin. Lui aussi peut frapper de loin et je peux aller vers le cercle. Nos coéquipiers croient en nous pour faire les bons choix. »

Deux joueurs capables de faire la différence

Bien avant ce dernier quart-temps, Cooper Flagg avait déjà mis son équipe sur les bons rails en début de rencontre. Il termine ce succès avec 33 points à 13/19 au shoot, 9 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. De son côté, Kyrie Irving signe son meilleur match de la saison avec 35 points et 9 passes décisives. La preuve qu’il monte progressivement en puissance après une très longue absence.

« Franchement, avoir un gamin qui peut mettre des shoots difficiles, faire du un-contre-un et être décisif, c’est incroyable », poursuit Kyrie Irving. « En mettant des tirs en fin de match, il me soulage d’une certaine pression. C’est superbe et on continue d’apprendre. On veut encore atteindre un niveau supérieur. »

Pour Cooper Flagg, cette capacité à prendre ses responsabilités dans les moments chauds n’a rien d’un hasard.

« J’ai confiance, c’est tout. Je prends mes tirs et j’accepte le résultat », assure l’ailier. « Les grands joueurs sont capables de se créer leurs tirs, de shooter et de les mettre. C’est ce que j’essaie de faire. »

Face aux Rockets, les deux joueurs ont ainsi démontré qu’ils pouvaient tour à tour prendre les commandes, sans monopoliser le ballon. Un luxe pour Dallas, qui dispose de deux créateurs capables de faire basculer une rencontre.

« On joue très bien l’un avec l’autre », assure Flagg. « Kyrie est un leader vocal quand il a le ballon dans les mains et c’est très bien. C’est génial d’avoir Irving, d’avoir quelqu’un qui peut inscrire des paniers comme personne. »