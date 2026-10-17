Kyrie Irving – Cooper Flagg, les prémices d’un « duo redoutable »

Pour Dusty May, le score de cette dernière rencontre de présaison face aux Hawks comptait moins que les enseignements à tirer avant le premier déplacement à Houston. Et le nouvel entraîneur de Dallas a notamment apprécié la communication entre Kyrie Irving et Cooper Flagg, réunis pour la première fois à domicile.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est leur volonté d’être sur la même longueur d’onde, de discuter de ce que l’autre a vu ou de ce qu’il envisage dans certaines situations », explique-t-il. « Ils vont vivre des centaines de situations différentes, avec du «spacing» et des compositions variées. Une fois que nous aurons trouvé notre rythme, ce sera un duo redoutable. »

A titre individuel, Cooper Flagg a terminé la rencontre avec 26 points, 12 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Seul son 8 sur 20 aux tirs fait tâche. « Coop a bien joué. C’est un compétiteur. Certains de ses tirs manqués ont été pris en fin de possession. Il nous crée des tirs ouverts et il sait attaquer la pression défensive. »

Kyrie Irving a de son côté inscrit 18 points, dont cinq paniers à 3-points, pour son premier match à l’American Airlines Center depuis 592 jours. « Revoir Kyrie sur le terrain et aussi compétitif, c’était vraiment touchant », poursuit Dusty May. « Il a effectué de très bonnes passes, mais il a surtout montré qu’il avait confiance en ses coéquipiers. Sur la durée, c’est la clé du succès. »

Des fondamentaux à corriger

Plus critique, Dusty May pointe le retard de ses joueurs au rebond ainsi que leurs difficultés à soulager Irving et Flagg face à la pression défensive.

« Nous ne sommes pas encore assez rapides sur le ballon. Il faut progresser dans ce domaine, mieux contrôler nos pertes de balle et trouver le moyen de libérer la pression en attaque. Coop et Kyrie doivent se battre comme des lions pour recevoir chaque ballon. Nous devons leur faciliter la tâche. »

L’entraîneur conserve toutefois une impression positive sur l’état d’esprit de son groupe. « Nous partageons bien le ballon et nous avons une équipe altruiste. Dans l’ensemble, nous jouons les uns pour les autres et nous prenons les bonnes décisions. Il nous reste simplement quelques fondamentaux à corriger. »