Cooper Flagg n’a pas suffi face aux Hawks

Avant de basculer vers la saison régulière, les Mavericks espéraient profiter de cette dernière sortie pour peaufiner leurs automatismes. Ils ont surtout constaté qu’il restait encore beaucoup de travail à accomplir sur le plan défensif.

À l’American Airlines Center, les Hawks ont pris le contrôle grâce à leur adresse extérieure et à leurs nombreux passages sur la ligne des lancers-francs avec un Nickeil Alexander-Walker à 25 points en seulement 27 minutes.

Les Mavericks plombés par les fautes

Les deux équipes ont commencé la rencontre sur un rythme très élevé. Cooper Flagg a rapidement fait lever le public en concluant une coupe par un dunk, avant que Kyrie Irving n’inscrive le premier de ses cinq paniers à 3-points.

Mais les Mavericks ont accumulé les fautes, au point d’être dans la pénalité après trois minutes. Atlanta en a profité pour se rendre 16 fois sur la ligne au cours du premier quart-temps !

CJ McCollum a également sanctionné Dallas avec deux tirs primés rapides. Malgré une belle activité offensive et plusieurs changements de leader, les Mavericks ont terminé le premier acte avec cinq longueurs de retard (34-39).

La rencontre a basculé dans le deuxième quart-temps, et tandis que les tirs extérieurs de Dallas ont cessé de tomber, les Hawks ont multiplié les paniers extérieurs. Les hommes de Quin Snyder ont ainsi porté leur avance à 17 points en seulement cinq minutes.

Avec un triste 1/10 à 3-points durant la période, les Mavericks n’ont jamais pu relancer leur attaque. En face, Atlanta a continué à faire circuler le ballon et à profiter des largesses défensives texanes pour rejoindre la pause avec une confortable avance (54-73).

Dallas ne parvient pas à enchaîner les stops

À l’image de Zaccharie Risacher, les Mavericks ont affiché de meilleures intentions au retour des vestiaires. Trois bonnes possessions leur ont permis de réduire l’écart à 14 unités, avant que les Hawks ne répondent immédiatement par deux nouveaux paniers à 3-points.

L’activité défensive de Dallas n’a pas suffi. Les rotations ont manqué de maîtrise et Atlanta a régulièrement trouvé un joueur ouvert pour reprendre une vingtaine de points d’avance, qu’il s’agisse d’Aaron Wiggins ou de Lu Dort.

Côté Dallas, Sergio De Larrea a tout de même confirmé ses bonnes dispositions. Discret dans ses tirs, l’Espagnol a converti ses deux tentatives extérieures du troisième quart-temps. Les Hawks ont néanmoins abordé les douze dernières minutes avec 24 longueurs d’avance (78-102).

Cooper Flagg déjà prêt pour la saison

Cooper Flagg a essayé de sonner la révolte au début du quatrième quart-temps. Ses attaques en transition ont poussé Atlanta à demander rapidement un temps-mort, mais sa soirée s’est arrêtée dans la foulée, comme celle de Kyrie Irving.

Le Rookie Of The Year a terminé avec 26 points et 12 rebonds. Son adresse reste perfectible, avec un 8/20 au tir, mais il a compensé en provoquant 12 lancers-francs. Kyrie Irving a également laissé une impression positive. Malgré quelques lay-up inhabituels manqués et un échec sur la ligne des lancers francs, le meneur a réussi cinq paniers à 3-points et retrouvé cette créativité qui avait tant manqué aux Mavericks durant son absence.

Comme Zaccharie Risacher, Sergio De Larrea a profité de la fin de rencontre pour continuer à se montrer, mais l’enjeu principal consistait alors à éviter les blessures. Atlanta s’impose finalement 135-111 et renvoie Dallas à ses problèmes défensifs avant le début des choses sérieuses.