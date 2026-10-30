Le MVP de la nuit | Cameron Boozer proche d’un record de précocité avec son triple-double

« C’est juste un rookie ! C’est juste un rookie ! », répète Cedric Coward pour perturber l’interview d’après-match de Cameron Boozer. Ce dernier, après seulement cinq matchs NBA, a déjà un triple-double sur son CV.

Sur le parquet des Blazers cette nuit, l’intérieur des Grizzlies a eu un impact dans tous les secteurs du jeu. Sans artifice et avec peu de déchets, il a cumulé 18 points (6/10 aux tirs dont 4/5 de loin), 12 passes et 11 rebonds !

Âgé de 19 ans et 103 jours, le natif de Salt Lake City devient ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à voir triple statistiquement. Le record reste entre les mains de Josh Giddey qui avait accompli cette performance en janvier 2022 à l’âge de 19 ans et 84 jours.

« C’est sympa. Je vais continuer sur cette lancée. La saison vient tout juste de commencer, il nous reste encore 77 matches à jouer, donc beaucoup de choses nous attendent », réagit le 3e choix de la dernière Draft.

« Il est incroyable. Il avait certaines choses à corriger et devait faire mieux sur ce match. Je suis très satisfait qu’il ait été capable de le faire. C’est ce qu’il montre, continuer à apprendre de façon constante et progresser en cours de saison », salue son coach Tuomas Iisalo en référence au début d’exercice parfois délicat de son rookie.

Une polyvalence en progression constante

Sur ses quatre premières sorties, l’intérieur tournait bien à 15 points de moyenne mais avec des pourcentages affreux (29.5% aux tirs dont 27% à 3-points). Ce match face aux Blazers, dans lequel Donovan Clingan l’a invité à shooter à plusieurs reprises en tête de raquette, lui a permis de corriger le tir, au sens propre comme au figuré.

« J’avais l’impression d’avoir besoin de ce match, de retrouver un peu de rythme, de faire les bons choix. Donc, dans l’ensemble, c’était un super match. Je dirais que je manquais un peu de rythme. Évidemment, le plus important, c’est de repartir avec la victoire. J’ai le sentiment d’avoir contribué aux victoires lors de tous ces matches, mais bien sûr, je veux aussi mieux jouer », affiche-t-il.

Cameron Boozer y est parvenu cette nuit en faisant parler une polyvalence qu’il dit voir progresser constamment.

« Je vais encore franchir un cap cette saison et j’espère continuer à progresser tout au long de ma carrière. Je dirais qu’en ce moment, je suis clairement à mon meilleur niveau. […] Grosse victoire, on rentre à la maison, on enchaîne avec un autre match samedi. Il faut continuer sur cette lancée ! » conclut-il ainsi.

Cameron Boozer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 MEM 4 33.1 27.9 25.9 94.7 0.8 9.8 10.5 4.8 2.0 0.5 2.3 0.8 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.