Les Celtics donnent une leçon de réalisme au Magic

Cinquième victoire de suite pour Boston, qui a pu consolider ses fondations au cours d’un nouveau match plutôt bien maîtrisé, du début à la fin, afin d’aller chercher la victoire sur le parquet d’une équipe d’Orlando vaillante mais trop inconstante pour rivaliser.

Jayson Tatum a brillé avec ses 32 points et 7 passes décisives, mais le reste de l’arsenal de Joe Mazzulla a également apporté sa pierre à l’édifice pour finir par anéantir les espoirs des Floridiens, avec notamment sept autres joueurs à 7 points et plus, groupe guidé par un Paul George à 17 points et 8 passes décisives. Il fallait au moins ça pour résister à la fougue d’Anthony Black et de Tristan Da Silva (23 points chacun).

Un retour Magic

Le Magic a essayé de démarrer fort en misant sur son adresse extérieure. Mais les 3-points de Wendell Carter Jr., de Franz Wagner et de Desmond Bane (par deux fois) n’ont pas suffi à entamer la confiance des Celtics (13-4), qui sont revenus aussi sec grâce à la paire Gonzalez-Tatum, avant de passer devant en fin de premier quart-temps sur un 2+1 de Luka Garza (23-24). À son tour, Boston a tenté de passer à la vitesse supérieure, guidé par un Jayson Tatum clinique à la passe, à 3-points et surtout… aux lancers francs.

À +10 (42-52), les C’s ont toutefois encaissé un 8-3 alimenté par le trio Black-Wagner-Da Silva, laissant le Magic à cinq petits points à la pause (50-55).

Boston s’est employé pour créer un avantage plus conséquent, attaquant le troisième acte par un 11-2, avec cette fois Paul George et Neemias Queta pour accompagner JT. Derrick White a cru enfoncer le clou d’un 3-points pour porter la marque à 54-69. Mais ce Magic n’avait pas dit son dernier mot.

Les Floridiens ont réussi à revenir dans le coup à la faveur d’un retentissant 18-3, série marquée par une nouvelle pluie de 3-points, entre celui de Desmond Bane pour lancer son équipe, celui d’Anthony Black dans le corner pour égaliser à 72-72, mais surtout le 3/3 derrière l’arc de Tristan Da Silva !

Boston gère le sprint final

Tout était à refaire pour Boston, qui a pu compter sur cinq lancers francs de Jayson Tatum pour boucler le troisième quart-temps (74-77), puis sur un 2+1 de Payton Pritchard et un 3-points de Luka Garza (79-85).

Les 3-points de Paul George depuis le corner, puis de Baylor Scheierman, ont progressivement permis à Boston de repasser à +10, puis à +12 à la suite d’un nouveau panier de PG (85-97). Cette fois, Orlando a bien tenté un nouveau retour, porté par les paniers derrière l’arc de Desmond Bane et de Tristan Da Silva, jusqu’à ce qu’une interception de Desmond Bane, suivie d’une contre-attaque sur un plateau, ramène le Magic à -4 (93-97) !

Jayson Tatum s’est alors chargé de siffler la fin de la récré sur deux paniers cliniques à mi-distance. Neemias Queta s’est illustré en scorant sous le cercle avant de contrer Franz Wagner par deux fois. Paul George a fini par tuer le suspense pour de bon d’un ultime panier à 3-points, et Boston est reparti du Kia Center avec la victoire, 108-97.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston passe la cinquième. Renversé par Detroit lors de son premier match, Boston vient d’enchaîner une cinquième victoire de suite avec ce succès acquis à Orlando. Par sa rigueur, mais aussi grâce à ses joueurs d’expérience, Jayson Tatum et Paul George en tête, la formation de Joe Mazzulla poursuit sa marche en avant dans l’objectif de rivaliser avec les meilleures équipes de la conférence. Pour l’instant, le plan se déroule comme prévu, et les Celtics sont même peut-être en avance sur leur feuille de route. Chaque match constitue en tout cas une bonne base de travail pour la suite. Ce fut encore le cas à Orlando, où il a fallu résister au retour du Magic et gérer la fin de match sans se faire trop peur. Mission accomplie.

– Jayson Tatum injouable. JT a été un casse-tête insoluble pour le Magic tout au long du match, avec notamment son 15/17 aux lancers francs pour alimenter ses 32 points, mais aussi ses 7 passes décisives. On retiendra surtout ses deux paniers de suite qui ont climatisé le Kia Center alors qu’Orlando venait de revenir à -4 (93-97). Du sang-froid, de l’efficacité, pour un nouveau match de patron de sa part.

– Le sourire de Paul George. L’ailier de 36 ans semble avoir retrouvé une seconde jeunesse depuis qu’il a endossé le maillot des Celtics. Match après match, il trouve sa place et son rôle aux côtés de JT et du reste de l’équipe, avec un deuxième match de suite à 8 passes décisives. Lui aussi y est allé de son panier « clutch » en fin de match, sur un 3-points en sortie de main-à-main avec Luka Garza, autre joueur précieux du dispositif de coach Mazzulla.

– Anthony Black et Tristan Da Silva ont tout donné. Le Magic se retrouve d’emblée dans le dur avec les forfaits de Jalen Suggs et de Paolo Banchero. Tout le monde est donc invité à apporter un peu plus. Anthony Black et Tristan Da Silva ont montré la voie en inscrivant 23 points chacun, avec notamment un 3/3 de loin pour Da Silva et le 3-points de l’égalisation en fin de troisième quart-temps pour Black. Il n’aura manqué que la victoire pour valider leur performance, encourageante pour la suite, alors que Washington se présente dès ce soir à la maison, avant le premier road-trip de la saison à l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 BOS 108 IND 90 BRO 98 GSW 124 LAC 112 LAL 131 TOR 125