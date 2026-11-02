Paul George a trouvé sa place aux Celtics

Les Celtics ont décroché une cinquième victoire consécutive en s’imposant 108-97 à Orlando. Dans une conférence Est où les Knicks, le Heat et les Sixers ont également des ambitions, Boston trace son chemin en restant fidèle aux principes de Joe Mazzulla, avec rigueur, intensité et partage pour mots d’ordre.

La victoire de dimanche a confirmé que ce collectif avançait dans la bonne direction, avec un Jayson Tatum en leader incontestable, auteur de 32 points, mais aussi des lieutenants de haut niveau, au premier rang desquels un Paul George parfaitement intégré. À 36 ans, l’ailier a pleinement assimilé l’état d’esprit qui règne chez les Celtics.

« On peut toujours être au rendez-vous en défense. On peut toujours mettre de l’intensité. On peut toujours challenger l’équipe d’en face. On peut toujours mettre la pression. On peut toujours perturber l’adversaire. C’est ça qui doit rester, et c’est ce qu’on doit toujours apporter, match après match. Et je pense que c’est ce qu’on a fait. Je trouve qu’on a joué avec beaucoup d’intensité. On était soudés sur le terrain », a-t-il résumé.

Un lieutenant dévoué

De son côté, PG a joué sa partition à la perfection. Avec 17 points, 6 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, il a pesé dans tous les secteurs du jeu. Il a notamment inscrit 10 points dans le dernier quart-temps, dont un 3-points décisif à 1 minute 32 de la fin.

Comme face aux Bulls lors du match précédent, il a distribué huit passes décisives. Avec trois rencontres consécutives à au moins sept passes, une première pour lui depuis avril 2017, Paul George démontre qu’il peut désormais faire gagner son équipe autrement que par le scoring.

« À ce stade de ma carrière, à ma 17e saison, c’est tout ce qui m’importe », a confirmé Paul George. « Je me fiche de marquer des points. Je me fiche de tout le reste. Ce qui compte, c’est de gagner. Je ferai tout ce que je peux pour gagner. Je vais tout donner sur le terrain pour ces gars-là, afin de nous donner une chance de l’emporter. C’est tout ce qui compte. J’ai tout fait, j’ai tout vu. J’ai déjà vécu ça. Mais je n’ai pas encore gagné ».

Son altruisme et sa détermination se mesurent également lorsque Jayson Tatum rejoint le banc et que Boston devient son équipe pendant quelques minutes.

PG retrouve alors ses réflexes de « franchise player », capable de créer ses propres tirs, de servir ses partenaires et de maintenir l’intensité défensive. Un investissement que Jayson Tatum n’a pas manqué de remarquer.

« C’est super, on continue de s’améliorer. Il a mis des tirs incroyables. Il est toujours en alerte en défense, il gêne les trajectoires de passes et, avec ses mains actives, c’est du haut niveau. Ça facilite la vie de tout le reste de l’équipe, même à ce stade de sa carrière », a glissé Jayson Tatum.

La mission de Paul George : donner du repos à Jayson Tatum

C’est ainsi que les deux stars espèrent continuer de se tirer vers le haut, en ayant conscience des efforts et des sacrifices de chacun pour le bien de l’équipe. Avec un objectif commun : permettre aux Celtics de rivaliser avec les meilleures franchises de la conférence Est, tout en ménageant leur leader sur la durée.

Car Paul George a aussi compris que son rôle ne se limitait pas à épauler Jayson Tatum lorsqu’ils partagent le terrain. Il doit également lui permettre de souffler sans que Boston perde le fil de son match.

« Quand il peut se reposer, j’essaie de m’assurer qu’il ne se mette pas trop la pression. Pour que, lorsqu’il revient sur le terrain, il puisse se réacclimater en douceur », a ajouté PG. « J’accorde beaucoup d’importance au fait qu’on puisse lui donner le repos dont il a besoin. Parce que la saison va être longue. Encore une fois, il fait tout ce qu’on attend de lui. Il est à la création, il se procure ses propres tirs, il défend, prend des rebonds… Il fait beaucoup de choses. Donc, si je peux lui faciliter la tâche, et qu’il n’a pas à se mettre la pression quand il revient sur le terrain. »

Reste à confirmer cette belle dynamique. Et ça tombe bien, car un nouveau test attend Boston dès ce soir, toujours à l’extérieur, sur le parquet des Rockets de Kevin Durant.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20.7 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29.7 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37.6 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36.2 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15.2 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34.8 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35.9 46.1 39.3 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36.6 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36.9 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33.7 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34.8 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34.6 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33.8 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30.7 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3 2026-27 BOS 6 31.0 46.3 38.8 89.5 1.0 5.0 6.0 5.0 3.3 2.3 2.8 0.3 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.