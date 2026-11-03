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Les Rockets font plier les Celtics à l’usure

Publié le 3/11/2026 à 6:57 Twitter Facebook

NBA – Longtemps accrochés par Boston, les Rockets ont fini par faire la différence dans le dernier quart-temps, portés par Alperen Sengun (26 points, 10 passes) et l’adresse extérieure de leurs lieutenants (109-93).

Alperen SengunLes deux équipes se rendent coup pour coup dans le premier quart-temps. Les Rockets sont bousculés par la défense agressive des Celtics (privés de Paul George), mais s’en sortent, tandis que Jayson Tatum trouve régulièrement ses coéquipiers (29-29).

Dans le deuxième quart-temps, la pression des Texans pousse les joueurs de Joe Mazzulla à la faute. Les ballons perdus se multiplient et offrent des points faciles à Houston, qui vire en tête à la pause (57-50).

Comme en première période, les Celtics rattrapent rapidement leur retard avant de connaître quelques possessions plus brouillonnes en attaque.

C’est là que les Rockets, avec Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun, creusent à nouveau l’écart. Le pivot turc fait notamment parler son efficacité près du cercle, tandis que Jayson Tatum peine à trouver des solutions lorsqu’il attaque le panier. Houston compte neuf points d’avance au moment de commencer le dernier acte (82-73).

Marcus Smart fait plaisir à la salle en inscrivant deux paniers primés consécutifs. Il est rapidement imité par Reed Sheppard, ce qui met les Celtics dans les cordes.

Comme la défense texane repousse également plusieurs offensives adverses, Boston ne parvient plus à suivre le rythme. Houston prend alors définitivement le contrôle de la rencontre et file vers une victoire logique (109-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vrai duel de collectifs. Pendant près de trois quart-temps, ce choc a tenu ses promesses. Les deux équipes ont fait circuler le ballon, tout en imposant une grosse pression défensive. Mais les Rockets ont progressivement pris le dessus, notamment grâce à leur domination dans la raquette et à leur capacité à sanctionner les ballons perdus. Un travail d’usure qui a fini par payer dans le dernier quart-temps, lorsque Boston n’a plus trouvé les ressources pour répondre.

– Alperen Sengun et les seconds rôles font la différence. Ni Kevin Durant (12 points), bien contenu par un Baylor Scheierman qui n’a pas ménagé ses efforts, ni Jayson Tatum (19 points, 9 passes, mais 5/16 au tir et 5 ballons perdus) n’ont particulièrement brillé. C’est surtout Alperen Sengun (26 points à 12/15, 10 passes, 7 rebonds) qui a donné le ton pour Houston, bien épaulé par les seconds rôles. Les remplaçants des deux camps (Luka Garza, Neemias Queta, Tari Eason, Marcus Smart) se sont également illustrés, mais ce sont ceux des Rockets qui ont porté le coup de grâce, avec l’aide de Reed Sheppard, dans le dernier acte.

– Houston au sommet de la NBA. Avec cette victoire, les Rockets affichent désormais un bilan de 7 victoires pour une seule défaite, à égalité avec Philadelphie. Et comme Memphis a enfin perdu, Alperen Sengun et ses coéquipiers possèdent désormais le meilleur bilan de la saison régulière, à égalité avec les Sixers. Une confirmation de leur excellent début de saison, après avoir également dominé le Thunder lors de leur précédente sortie.

Houston Rockets / 109TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Alperen Sengun3712/151/21/2347104212212642
Jabari Smith Jr.365/104/50/0281000000201419
Amen Thompson255/90/04/51233412021414
Kevin Durant325/60/02/303332241101215
Fred VanVleet263/92/80/00229311013813
Tari Eason265/83/60/004433022161317
Marcus Smart192/102/82/222444220588
Reed Sheppard163/72/40/001110010-185
Oscar Tshiebwe72/20/00/110101000-244
Bruce Thornton11/10/00/000000000-222
Bogdan Bogdanovic50/10/10/000010000400
Jae'Sean Tate10/10/10/001100000-200
Isaiah Crawford20/00/00/000001000-400
Total43/7914/359/139273634228135109
Boston Celtics / 93TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum325/161/78/80669415011919
Neemias Queta256/71/13/44261201071620
Baylor Scheierman264/93/60/023522120-101112
Derrick White293/121/50/002230130-471
Hugo González153/60/10/030301100-1667
Luka Garza174/94/72/21230100121413
Jordan Walsh122/41/20/003302000-856
Mitchell Robinson152/20/00/013404020-1646
Payton Pritchard300/70/54/612331110-1741
Mike Conley31/11/10/000001011-633
Sam Hauser181/60/50/011211100-521
Chris Cenac Jr.21/10/00/000000000-122
Ron Harper Jr.60/30/20/001110000-60-1
Dillon Mitchell20/00/00/000000000-100
Total32/8312/4217/201325382019615293

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE112
OKC117
CHA91
DET124
IND104
ATL108
NYK103
BRO90
ORL94
WAS103
PHI126
CHI107
DAL100
SAC115
MEM134
NOR135
MIN112
MIL100
HOU109
BOS93
SAS119
UTH97
DEN110
POR118
GSW116
PHO113
LAC118
TOR125
LAL138
MIA117

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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