Les Rockets font plier les Celtics à l’usure

Les deux équipes se rendent coup pour coup dans le premier quart-temps. Les Rockets sont bousculés par la défense agressive des Celtics (privés de Paul George), mais s’en sortent, tandis que Jayson Tatum trouve régulièrement ses coéquipiers (29-29).

Dans le deuxième quart-temps, la pression des Texans pousse les joueurs de Joe Mazzulla à la faute. Les ballons perdus se multiplient et offrent des points faciles à Houston, qui vire en tête à la pause (57-50).

Comme en première période, les Celtics rattrapent rapidement leur retard avant de connaître quelques possessions plus brouillonnes en attaque.

C’est là que les Rockets, avec Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun, creusent à nouveau l’écart. Le pivot turc fait notamment parler son efficacité près du cercle, tandis que Jayson Tatum peine à trouver des solutions lorsqu’il attaque le panier. Houston compte neuf points d’avance au moment de commencer le dernier acte (82-73).

Marcus Smart fait plaisir à la salle en inscrivant deux paniers primés consécutifs. Il est rapidement imité par Reed Sheppard, ce qui met les Celtics dans les cordes.

Comme la défense texane repousse également plusieurs offensives adverses, Boston ne parvient plus à suivre le rythme. Houston prend alors définitivement le contrôle de la rencontre et file vers une victoire logique (109-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vrai duel de collectifs. Pendant près de trois quart-temps, ce choc a tenu ses promesses. Les deux équipes ont fait circuler le ballon, tout en imposant une grosse pression défensive. Mais les Rockets ont progressivement pris le dessus, notamment grâce à leur domination dans la raquette et à leur capacité à sanctionner les ballons perdus. Un travail d’usure qui a fini par payer dans le dernier quart-temps, lorsque Boston n’a plus trouvé les ressources pour répondre.

– Alperen Sengun et les seconds rôles font la différence. Ni Kevin Durant (12 points), bien contenu par un Baylor Scheierman qui n’a pas ménagé ses efforts, ni Jayson Tatum (19 points, 9 passes, mais 5/16 au tir et 5 ballons perdus) n’ont particulièrement brillé. C’est surtout Alperen Sengun (26 points à 12/15, 10 passes, 7 rebonds) qui a donné le ton pour Houston, bien épaulé par les seconds rôles. Les remplaçants des deux camps (Luka Garza, Neemias Queta, Tari Eason, Marcus Smart) se sont également illustrés, mais ce sont ceux des Rockets qui ont porté le coup de grâce, avec l’aide de Reed Sheppard, dans le dernier acte.

– Houston au sommet de la NBA. Avec cette victoire, les Rockets affichent désormais un bilan de 7 victoires pour une seule défaite, à égalité avec Philadelphie. Et comme Memphis a enfin perdu, Alperen Sengun et ses coéquipiers possèdent désormais le meilleur bilan de la saison régulière, à égalité avec les Sixers. Une confirmation de leur excellent début de saison, après avoir également dominé le Thunder lors de leur précédente sortie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 112 OKC 117 CHA 91 DET 124 IND 104 ATL 108 NYK 103 BRO 90 ORL 94 WAS 103 PHI 126 CHI 107 DAL 100 SAC 115 MEM 134 NOR 135 MIN 112 MIL 100 HOU 109 BOS 93 SAS 119 UTH 97 DEN 110 POR 118 GSW 116 PHO 113 LAC 118 TOR 125 LAL 138 MIA 117