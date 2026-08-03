Guerschon Yabusele « ne pouvait pas » rester en NBA sans jouer

Il y a un an, après un passage réussi à Philadelphie, Guerschon Yabusele voulait confirmer et s’installer durablement en NBA à New York.

Le problème, c’est qu’après sa signature et l’arrivée de Mike Brown en remplacement de Tom Thibodeau, la situation a commencé à se dégrader pour le Français.

« Il m’a expliqué qu’il voulait que ses cinq titulaires jouent 38 minutes, en plus de Mitch [Robinson] qui méritait ses 26 minutes », raconte-t-il aujourd’hui chez AS. « Donc ça vous donne déjà une idée de ce qui vous attend. […] Il a évoqué ses titulaires puis Mitch, sauf il n’avait même pas cité Landry [Shamet], Jordan Clarkson et tous les autres qui étaient là aussi. Mais quand on les additionne tous, techniquement, il ne restait plus la moindre minute dispo. J’ai donc rapidement compris que la saison allait être particulièrement difficile. »

D’autant que chez les Knicks plus qu’ailleurs, la pression et les attentes sont différentes, et il vaut mieux éviter de laisser passer sa chance quand on y a droit : « Après deux ou trois mauvais matchs, les gens sont déjà en train de demander ton transfert… », a rappelé le « Dancing Bear ».

Une très belle « solution de repli »

Passé de New York à Chicago en cours d’année, un choix audacieux sur le moment puisqu’il s’asseyait sur sa deuxième année de contrat, Guerschon Yabusele s’y est quelque peu relancé. Sauf que cela n’aura pas suffi à convaincre n’importe quels dirigeants de le recruter, au coeur de cette année noire, ou presque.

Une fois qu’il avait suffisamment pesé le pour et le contre avec ses proches, « Yabu » a donc préféré repartir en Europe, où un joli contrat l’attendait déjà en Grèce. Du côté du Panathinaïkos, un poids-lourds du continent s’il vous plaît.

« C’était une décision importante, que je n’ai pas prise à la légère. Ça m’a demandé beaucoup de temps et ça a soulevé pas mal de questions dans ma tête », a admis l’ailier-fort, au profil certes très adapté pour le basket FIBA. « Et j’ai pensé à des coéquipiers français qui ont traversé la même situation que moi mais qui sont eux restés [en NBA] pendant des années sans jouer… Et je ne pouvais pas faire ça. C’est donc moi qui ai pris cette décision. Je préfère toujours être celui qui choisit. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.