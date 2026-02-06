Guerschon Yabusele a fait un gros sacrifice pour rejoindre Chicago

Décidément, rien n’aura été facile pour Guerschon Yabusele jusqu’à présent cette saison. Relégué au bout du banc de Mike Brown aux Knicks, le poste 3-4 tricolore a finalement été envoyé aux Bulls, non sans avoir dû consentir un dernier effort pour faciliter la transaction.

Notre confrère Ian Begley a en effet indiqué que Guerschon Yabusele a demandé aux Knicks de modifier son contrat afin de supprimer purement et simplement sa “player option” pour 2026-2027, à hauteur de 5.7 millions de dollars. Il affirme également que sans cet effort financier, le trade n’aurait pas eu lieu, et les Knicks n’auraient d’ailleurs pas pu faire venir Jose Alvarado par la suite. C’est ce qu’a confirmé le Français au micro de notre confrère Mickael Laviolle.

“Mon contrat était un peu différent par rapport à eux, et on avait décidé de faire comme ça pour que je puisse venir” explique Yabusele, auteur d’un gros double-double face aux Raptors. “C’est pour aider, et que ça facilite mon arrivée ici et que je puisse jouer. On va encore miser sur moi-même, et ça va bien se passer.”

Le sourire retrouvé

Les Bulls gardent ainsi davantage de marge de manœuvre pour composer leur roster la saison prochaine, tandis que le joueur, lui, va une fois de plus devoir “miser sur lui-même” sur cette fin d’exercice pour tirer le meilleur parti de la situation. L’objectif sera de se montrer au maximum afin d’être à nouveau attractif sur le marché des “free agents” cet été et de prolonger l’aventure en NBA. Le tout avec un grand sourire aux lèvres.

“Ça me fait vraiment, vraiment du bien” confie-t-il. “C’est pour ça que forcément, je tiens à remercier Dieu pour l’opportunité que j’ai eue de pouvoir rester ici, de venir là. Je remercie aussi forcément les Bulls d’avoir décidé de me trader parce qu’ils ont cru en moi. Depuis que je suis là, depuis le début, tout le monde est vraiment gentil avec moi. Les coachs, les joueurs, même les kinés. J’en connaissais un avec qui j’étais à Boston. Quand t’arrives dans une équipe comme ça et qu’il y a beaucoup de gens qui te disent qu’ils sont contents que tu sois là et qu’on te pousse vraiment, déjà au niveau de la confiance, avant que le match commence, tu te sens déjà bien.”

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.