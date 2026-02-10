« Le terrain me manquait » : Guerschon Yabusele préfère le parquet à l’argent garanti

Comme le rapporte SNY, beaucoup d’agents ont été surpris de voir Guerschon Yabusele carrément faire une croix sur sa « player option » à 5.8 millions de dollars pour la saison prochaine, afin de rejoindre les Bulls.

En NBA, la règle tacite pour les joueurs est de ne jamais sacrifier de l’argent garanti, mais le Français de 30 ans n’a lui pas hésité à modifier son contrat pour quitter New York…

« La décision a été assez rapide et facile. Pour avoir une deuxième chance en NBA et revenir ici, j’ai déjà dû prendre des risques. Je dirais donc que ce n’était pas une nouveauté pour moi… J’ai réfléchi à [modifier mon contrat] et j’ai pensé que c’était la meilleure chose à faire » explique-t-il.

Comme cette « player option » freinait les équipes intéressées, Guerschon Yabusele a donc misé sur le fait qu’il récupèrerait ces millions s’il parvenait à se mettre en valeur sur la fin de saison. En jouant, donc.

« La passion va bien au-delà de l’argent »

« La situation à New York était particulière pour moi, car je ne jouais quasiment pas. Il était donc très important de pouvoir rejoindre une autre équipe et d’essayer d’apporter ma contribution sur le terrain. Le terrain me manquait, tout comme le fait de faire des erreurs, d’en tirer des leçons et d’essayer de m’améliorer » continue-t-il.

Aux Bulls, dans une équipe qui s’est pleinement lancée dans une reconstruction et qui n’a pas grand-monde sous le cercle, il est assuré d’avoir du temps de jeu avant la prochaine « free agency ».

« On peut toujours regarder l’aspect financier, mais au final, la passion va bien au-delà de l’argent. C’est le fait d’être sur le terrain, le manque de sensations que procure le fait d’être sur le terrain, l’attaque, la défense. C’est simplement le fait de se battre à haut niveau, car je suis avant tout un compétiteur » conclut-il ainsi.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 3 27:20 40.7 42.1 1.3 3.7 5.0 1.3 3.0 1.3 1.0 0.7 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.