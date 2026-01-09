Guerschon Yabusele tente de transformer les miettes en festin

Tandis que Mohamed Diawara se faisait un nom à New York, Guerschon Yabusele enchaînait les matches sur le banc, à attendre son possible transfert. Puis, Josh Hart s’est blessé à la cheville le soir de Noël et des portes se sont ouvertes pour le Français.

Depuis six matches, l’ancien des Sixers peut ainsi s’exprimer. C’est encore à doses homéopathiques, avec seulement 11 minutes de moyenne, mais ça suffit pour se montrer un peu. La preuve contre les Clippers : en 13 minutes, il a réussi à inscrire 8 points, tous en seconde période, au moment où les Knicks vont faire la différence.

« Yabu a été énorme », se réjouit Mike Brown, qui a justifié le temps de jeu de son intérieur par le physique des Clippers. « Il a été très bon défensivement et agressif. J’ai adoré son agressivité. On en a parlé quelques fois : s’il peut prendre une décision rapide quand il a le ballon, et profiter de ses qualités athlétiques pour aller dunker, alors il faut aller au dunk. Peu importe s’il manque. »

L’agressivité pour se faire sa place ?

Le coach des Knicks ne décrit pas une telle action par hasard. Guerschon Yabusele a tenté de monter sur la tête d’Ivica Zubac, sans réussite mais son envie et sa tentative ont séduit son entraîneur.

« On a besoin qu’il continue d’être agressif, surtout avec sa taille, qu’il continue d’attaquer le cercle ainsi », poursuit Mike Brown. « On a besoin de ses rebonds aussi, et c’est une des raisons pour lesquelles il est sur le terrain. C’est important qu’il puisse aider dans ce domaine. »

New York est en effet privé des huit rebonds de moyenne de Josh Hart, de son activité débordante, et le Français sait qu’il doit tout donner pendant les courtes minutes dont il dispose. Sur les six matches de suite qu’il vient de disputer, l’ancien du Real Madrid tourne à 4.5 points et 2.3 rebonds par rencontre, en 11 minutes donc.

« Il reste prêt. Sa façon de jouer, surtout en seconde période, a été fantastique. On en avait besoin », conclut Jalen Brunson sur la prestation de son coéquipier, qui retrouve donc un peu le sourire en ce début d’année.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 32 9:53 41.3 34.5 66.7 0.6 1.6 2.2 0.5 1.0 0.1 0.4 0.1 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.