Jalen Brunson sait désormais qui est Mohamed Diawara…

« Franchement, je ne connaissais pas Mo quand il a été drafté. » Jalen Brunson ne va pas mentir. Comme la quasi totalité des joueurs de l’effectif des Knicks, mais aussi leurs fans, personne ne connaissait Mohamed Diawara en juin dernier. Drafté en 51e position, le Français n’était qu’un second tour de Draft et peu de gens l’imaginaient jouer en NBA cette saison. Peut-être en G-League…

« Mais à la Summer League, puis avant le training camp, j’ai travaillé avec lui » poursuit Jalen Brunson. « Il est très confiant, et son jeu correspond parfaitement à notre style. Je n’avais pas fait de recherches, mais en apprenant à le connaître, j’ai vite compris qu’il serait un atout pour nous. »

Un tel atout que l’ancien Choletais est aujourd’hui titulaire ! Certes il profite de la blessure de Josh Hart mais Mike Brown n’a donc pas hésité à insérer un rookie, second tour de Draft, dans son cinq de départ.

« Cet été, on a commencé à voir son sens du jeu », explique Mike Brown. « Pour un joueur de son âge et de son gabarit, c’est impressionnant. Tout ce qu’on essaie de lui apprendre, il veut l’absorber. Il travaille énormément. Il a de l’envergure, c’est déjà un bon défenseur, et il progresse. Il y a plein de petites choses où tu te dis : ‘Wow’. Tout ça mis bout à bout nous donne confiance pour le lancer et voir ce qu’il se passe. »

Treize essais avant la Draft

Un destin assez dingue pour un joueur qui ne s’attendait même pas à être drafté… « J’espérais être drafté, mais je n’avais aucune certitude » confirme-t-il à The Athletic. « J’avais fait des workouts avec 13 équipes. Les retours étaient plutôt bons. J’avais fait de très bonnes séances, j’avais montré pas mal de choses. Je me sentais en confiance et je savais que je n’aurais aucun regret. »

À 20 ans, le Français est l’une des bonnes surprises du très bon début de saison des Knicks. Il a déjà disputé 23 matchs et a même été titularisé pour la troisième fois contre les Pelicans, et il a fêté ça avec une pointe à 18 points, preuve qu’il n’est pas qu’un bon défenseur.

« Il a cette mentalité d’attaquant », explique Miles McBride, qui, lui aussi, a su se faire une place chez les Knicks. « Ça me rappelle moi-même. Tu fais confiance à ta préparation et les résultats suivent. Quand je l’ai vu jouer pour la première fois, ça m’a rappelé mes débuts : tu es jeune, tu ne sais rien, alors tu attaques ! »

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 24 5:23 44.4 45.5 25.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 2.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.