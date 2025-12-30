Titulaire, Mohamed Diawara épate les Knicks

Pendant que Guerschon Yabusele se demande s’il finira la saison à New York, un autre Français prend la lumière chez les Knicks. Sélectionné en 51e position lors de la Draft 2025, Mohamed Diawara continue d’accumuler les performances prometteuses pour ses débuts en NBA. Comme cette nuit face aux Pelican, avec 18 points dont 13 dans le premier quart-temps.

Malgré le retour de Miles McBride, remis d’une blessure à la cheville, Mike Brown avait fait le choix fort de reconduire Mohamed Diawara dans le cinq de départ pour la deuxième fois consécutive. Un pari brillamment récompensé.

À seulement 20 ans, l’ailier français a donné le ton d’entrée en inscrivant les cinq premiers points du match : jeu dos au panier, lay-up en force, puis un tir primé pour lancer New York sur de bons rails. Intenable en début de rencontre, il inscrit 13 points et assure à lui seul la moitié des points new-yorkais dans le premier quart-temps.

« Mo nous a maintenus dans le match en rentrant des tirs importants », soulignait Mike Brown après la rencontre. « Plus il est sur le terrain, plus il est à l’aise. C’était vraiment agréable à regarder. »

“C’est un joueur incroyable, et il ne va faire que progresser »

Plus discret par la suite, Mohamed Diawara n’a ajouté « que » deux paniers supplémentaires, mais termine tout de même avec un record personnel de 18 points, à 7/9 au tir, dont un parfait 4/4 à 3-points. Une ligne statistique particulièrement encourageante pour un joueur qui affichait jusque-là un modeste 6/18 derrière l’arc cette saison.

« C’était génial de voir ça ce soir », a confié OG Anunoby. « C’est un joueur incroyable, et il ne va faire que progresser. C’était vraiment cool à voir. »

Pour Mike Brown, Mohamed Diawara est le symbole de la rotation riche et altruiste des Knicks. « Quand tu fais jouer 12 gars et que personne ne se soucie de son temps de jeu, tout le monde se sacrifie pour l’équipe. Il y a une vraie connexion. Peu importe qu’on soit à +10 ou -10, les gars restent dans le match » explique le coach new-yorkais. « Ça montre notre esprit de compétition, mais surtout notre foi. La foi dans le processus, la croyance entre nous. Quand Mo est ouvert, parfois je me dis : ‘Ok, oui’, et ses coéquipiers lui font confiance. Il prend le tir, ou fait la bonne lecture, ce qui est remarquable pour un joueur aussi jeune. »