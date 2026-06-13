Guerschon Yabusele veut jouer sa carte NBA jusqu’au bout

Guerschon Yabusele ne ferme aucune porte… mais il en garde une plus ouverte que les autres. Free agent cet été, après une saison commencée à New York puis relancée à Chicago, l’intérieur français voit son nom circuler en Europe, notamment du côté de l’ASVEL. Un club qu’il connaît bien, et il ne balaye évidemment pas l’idée.

« Je ne dirai jamais non », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec First Team. « Mais là où il faut clarifier, c’est que moi aujourd’hui, c’est la NBA d’abord. »

La raison est simple : à 30 ans, l’ancien joueur du Real Madrid estime qu’il ne pourra pas multiplier les retours vers la Grande Ligue. Après avoir déjà dû reconstruire sa carrière en Europe, puis arracher une nouvelle place outre-Atlantique, Guerschon Yabusele sait que l’été qui arrive peut peser lourd.

« Si la NBA, je n’y repars pas cet été, je pense que ça va être fini », poursuit-il. « Je ne pense pas que j’aurai une deuxième chance de pouvoir repartir. Donc si la NBA, c’est la dernière chance, je vais aller jusqu’au bout. »

Pas question, pour autant, d’attendre indéfiniment. Le Français veut tenter sa chance jusqu’au bout, mais sans se retrouver sans solution au moment où le marché européen serait déjà refermé.

Difficile de reprendre le rythme en deuxième partie de saison

« Pas jusqu’au training camp non plus », précise-t-il. « Parce qu’au bout d’un moment, si tu fais ça jusqu’au training camp, après tu sors et c’est quoi l’équipe que tu as ? »

Son passage aux Bulls lui a en tout cas permis de rappeler qu’il pouvait encore exister dans une rotation NBA. Après une première partie de saison particulièrement frustrante aux Knicks, où les minutes étaient rares pour lui, Chicago lui a ainsi redonné du rythme, des responsabilités et du plaisir.

« J’aurais pu être mieux », juge-t-il malgré tout. « Il y a certaines situations où j’aurais pu faire mieux, au niveau du scoring, de la concentration. Reprendre le rythme en deuxième partie de saison, c’était un peu compliqué. »

Pour maximiser ses chances, il avait même fait venir un entraîneur personnel à Chicago. « J’essayais de tout faire pour être le meilleur possible parce que je savais à quel point ça allait être important », insiste-t-il. « Il fallait montrer un autre visage, montrer que je peux jouer, que je suis là. Et je pense que dans l’ensemble, j’ai réussi. »

D’autant que le marché pourrait, selon lui, offrir des ouvertures. « Cet été, je pense qu’il y aura beaucoup de changements au niveau des équipes », anticipe-t-il. « Je pense qu’il y a une vraie opportunité d’avoir quelque chose. Donc on va essayer d’abord, on va voir ce que ça donne. » L’Europe devra donc sans doute patienter.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.