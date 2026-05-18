Guerschon Yabusele, une piste royale pour Dubaï ?

Rien ne s’est passé comme prévu pour Guerschon Yabusele cette saison. Après un retour probant chez les Sixers en 2024/25, l’intérieur français n’est jamais parvenu à trouver sa place en arrivant à New York. Peu utilisé, le capitaine de l’Equipe de France a ensuite été envoyé à Chicago, où il a pu davantage se montrer sur le plan individuel, malgré un contexte collectif difficile.

Cet exercice poussif pourrait-il l’inciter à faire machine arrière et à revenir sur le marché européen ? Le Dubaï BC lui ouvrirait déjà grand les bras.

Selon le journaliste espagnol Oscar Herreros, le club des Émirats arabes unis serait ainsi « très intéressé » par les services de Guerschon Yabusele pour se renforcer et s’installer un peu plus sur la scène de l’Euroleague.

Pour sa première saison dans l’élite européenne, le Dubaï BC a terminé avec un bilan équilibré (19 victoires – 19 défaites), aux portes du play-in. L’effectif en place est solide, mais le renfort de Guerschon Yabusele permettrait à la formation émiratie de légitimer encore un peu plus ses ambitions.

Le joueur de 30 ans avait notamment réalisé trois saisons de très belle facture avec le Real Madrid entre 2021 et 2024, avec encore 10.5 points à 56.5 % au tir et 4.9 rebonds en 23.6 minutes en Euroleague en 2023/24.

Guerschon Yabusele vise en priorité la NBA

Le Français, libre de tout contrat, y retrouverait son compatriote Mam Jaiteh, actuellement blessé, mais aussi plusieurs noms connus de la scène NBA ou française, comme Dzanan Musa, Davis Bertans ou Klemen Prepelic.

Parmi les six plus grosses masses salariales d’Euroleague, le Dubaï BC veut encore passer un cap et devrait notamment accueillir l’actuel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Pascual, comme nouveau technicien. Les ambitions sont élevées, alors que se profile un Final Four de l’Euroligue « à domicile », à Abu Dhabi, en 2027.

L’hiver dernier, plusieurs clubs européens s’étaient déjà intéressés au cas Guerschon Yabusele, parmi lesquels le Panathinaïkos et l’Hapoël Tel Aviv, deux autres grosses cylindrées du continent.

« Mon objectif principal est de rester en NBA », avait-il cependant assuré en toute fin de saison régulière.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.