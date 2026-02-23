Pour Mike Brown, Guerschon Yabusele ne collait pas au style des Knicks

Une quinzaine de jours après son transfert des Knicks aux Bulls, Guerschon Yabusele retrouvait déjà ses anciens coéquipiers. Comme titulaire, alors qu’il était scotché au bout du banc new-yorkais. Après avoir frôlé le triple-double face aux Pistons, le Français a mené la vie dure à son ancienne formation, avec un gros double-double.

Pour Mike Brown, ce n’est pas étonnant de voir Guerschon Yabusele briller aux Bulls. « C’est un bon joueur. Il était titulaire avec l’Equipe de France. On sait ce qu’ils ont accompli. Mais le style de jeu est différent » se défend le coach des Knicks sur l’expérience ratée.

En termes de poste et de style, Guerschon Yabusele ne correspondait pas vraiment aux Knicks, selon Mike Brown. Il faut dire que l’entraîneur n’était pas impliqué dans le choix du Français puisqu’il était arrivé après…

« Sur le poste où il a montré qu’il était le plus performant en NBA, celui de pivot « small ball », nous n’avions tout simplement pas des minutes régulières à lui offrir », poursuit le coach de New York. « Et lorsqu’il évoluait au poste 4, avec nos pivots, les matchups n’étaient pas toujours favorables. On devait donc choisir quand le faire jouer et comment l’utiliser. »

Du temps de jeu mais aucune victoire

En passant des Knicks aux Bulls, le Français a triplé son temps de jeu et son rendement, et il a retrouvé des stats alignées aux Sixers une année auparavant. Sauf qu’il n’a toujours pas gagné avec sa nouvelle équipe.

« Son profil, c’est clairement celui d’un pivot small-ball, à jouer du pick-and-pop, à chercher le spacing. Nous, on essaie beaucoup de bouger, de couper », analyse Mike Brown. « Et c’est compliqué quand Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson jouent beaucoup. À Chicago, et même à Philadelphie la saison dernière, ils peuvent lui offrir un rôle plus régulier. »

Auteur de 11 points et 13 rebonds dimanche, Guerschon Yabusele a reçu les compliments de son nouveau coach, Billy Donovan, dont le rôle est compliqué après les multiples changements de la « trade deadline ».

« Guerschon utilise toujours sa voix de manière positive pour encourager les autres. Il nous offre de la flexibilité : on peut le faire jouer pivot ou ailier fort. Et son état d’esprit est excellent » souligne l’entraîneur des Bulls, dont l’équipe reste sur neuf défaites de suite.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 6 24:40 41.2 41.9 72.7 1.0 4.2 5.2 2.5 2.2 0.7 1.0 0.5 10.5 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.