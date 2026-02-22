Matchs
Stats & Highlights | Les Pistons et le Heat ne tremblent pas

Cinquième victoire de suite pour les Pistons, qui battent les Bulls et consolident leur première place à l’Est. De son côté, le Heat se rapproche du Top 6 de la conférence…

Jalen DurenVictoires tranquilles et logiques du Heat et des Pistons. Avec un Andrew Wiggins (28 points à 9/10 au tir) presque-parfait au shoot et un Norman Powell (25 points) au diapason, les joueurs d’Erik Spoelstra ont ainsi enregistré une troisième victoire de suite, face à des Grizzlies en roue libre.

Même chose pour Detroit, qui retrouvait Jalen Duren, de retour de suspension. Et le pivot (26 points, 13 rebonds) n’a pas fait de cadeau à Chicago alors que Cade Cunningham flirtait encore avec le triple-double (18 points, 13 passes, 9 rebonds). En face, Guerschon Yabusele n’était pas loin non plus (12 points, 9 rebonds, 8 passes).

Phoenix – Orlando
New Orleans – Philadelphie
San Antonio – Sacramento
New York – Houston

Miami – Memphis : 136-120

Miami Heat / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Wiggins 29 9/10 4/4 6/6 2 5 7 3 1 1 1 0 22 28 37
Norman Powell 27 10/16 3/8 2/7 0 2 2 6 2 2 2 1 17 25 23
Bam Adebayo 27 4/7 1/3 4/5 2 4 6 5 0 0 1 0 27 13 19
Kasparas Jakučionis 23 4/6 2/3 2/2 0 3 3 5 4 0 2 0 12 12 16
Pelle Larsson 35 3/8 0/4 4/6 0 1 1 5 3 2 3 1 14 10 9
Tyler Herro 23 5/15 1/4 3/3 1 4 5 6 1 0 4 0 8 14 11
Jaime Jaquez Jr. 23 5/12 0/2 2/2 3 2 5 2 5 1 1 0 3 12 12
Kel'el Ware 19 5/9 1/2 0/0 4 11 15 0 0 1 0 0 -3 11 23
Myron Gardner 6 2/3 1/2 0/0 1 2 3 2 0 0 1 0 6 5 8
Dru Smith 22 1/4 0/0 2/2 3 3 6 2 3 1 1 2 -2 4 11
Keshad Johnson 2 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 1 1 -8 2 3
Trevor Keels 2 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 0 -1
Simone Fontecchio 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 0 -1
Total 49/96 13/36 25/33 17 40 57 36 21 8 17 5 136
Memphis Grizzlies / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Wells 27 10/13 3/5 2/2 0 2 2 2 3 2 2 0 -8 25 26
Ty Jerome 22 6/16 3/8 2/2 3 3 6 4 2 1 2 1 -8 17 17
Olivier-Maxence Prosper 26 3/4 1/2 2/2 1 2 3 4 2 4 1 0 -9 9 18
Walter Clayton Jr. 25 4/11 1/6 0/0 0 4 4 6 6 0 2 0 -1 9 10
Taylor Hendricks 24 1/4 1/2 1/4 0 2 2 0 1 1 1 1 -2 4 1
GG Jackson 26 11/17 1/5 5/8 1 8 9 2 0 1 2 1 -9 28 30
Scotty Pippen Jr. 21 7/15 3/7 1/2 2 2 4 6 1 2 3 1 -20 18 19
Javon Small 26 3/4 2/2 2/2 0 1 1 1 2 2 0 1 -8 10 14
Cam Spencer 21 0/5 0/4 0/0 0 2 2 5 1 0 0 1 -8 0 3
Jahmai Mashack 22 0/6 0/3 0/0 2 1 3 1 4 0 0 2 -7 0 0
Total 45/95 15/44 15/22 9 27 36 31 22 13 13 8 120

PHO113
ORL110
NOR126
PHI111
MIA136
MEM120
CHI110
DET126
SAS139
SAC122
NYK108
HOU106

Chicago – Detroit : 110-126

Chicago Bulls / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Josh Giddey 27 10/16 5/8 2/5 2 4 6 3 1 0 5 1 -7 27 23
Isaac Okoro 34 5/12 3/6 2/2 3 0 3 3 2 1 1 1 -18 15 15
Jalen Smith 25 5/6 3/4 2/3 0 7 7 2 3 0 1 3 -3 15 24
Matas Buzelis 30 5/10 2/7 3/4 0 6 6 3 2 2 4 6 -19 15 22
Guerschon Yabusele 24 3/7 2/4 4/5 1 8 9 8 1 0 3 1 -13 12 22
Tre Jones 26 3/7 0/1 1/1 0 2 2 6 1 2 1 0 -2 7 12
Patrick Williams 16 2/5 2/4 0/0 0 1 1 1 2 2 0 0 -10 6 7
Nick Richards 19 2/6 0/2 1/2 1 4 5 0 4 0 5 1 -12 5 1
Anfernee Simons 13 2/6 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 3 4 1
Collin Sexton 15 1/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 2 1 0 3 2 2
Rob Dillingham 8 0/3 0/1 2/2 0 1 1 1 0 1 1 0 -4 2 1
Leonard Miller 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Total 38/84 17/40 17/24 8 36 44 29 17 10 23 13 110
Detroit Pistons / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 29 12/20 0/0 2/5 6 7 13 2 2 1 0 0 22 26 31
Tobias Harris 30 8/14 2/5 0/0 0 6 6 1 1 4 1 0 3 18 22
Cade Cunningham 30 7/16 3/6 1/1 0 9 9 13 2 1 1 3 28 18 34
Duncan Robinson 24 5/12 5/10 2/2 1 2 3 2 4 0 1 0 11 17 14
Ausar Thompson 32 4/12 0/1 0/0 2 1 3 8 1 3 2 0 21 8 12
Paul Reed 19 7/11 0/0 1/1 3 6 9 0 2 1 1 1 -6 15 21
Ronald Holland II 17 3/5 0/2 3/3 0 4 4 2 3 2 4 0 5 9 11
Caris LeVert 18 2/7 1/2 2/3 0 0 0 2 0 0 2 2 5 7 3
Marcus Sasser 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 -2 3 3
Daniss Jenkins 21 1/6 1/2 0/0 0 0 0 2 4 0 1 0 -12 3 -1
Javonte Green 17 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 5 2 6
Total 51/105 13/29 11/15 13 37 50 34 20 12 14 6 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

