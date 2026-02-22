Stats & Highlights | Les Pistons et le Heat ne tremblent pas

Victoires tranquilles et logiques du Heat et des Pistons. Avec un Andrew Wiggins (28 points à 9/10 au tir) presque-parfait au shoot et un Norman Powell (25 points) au diapason, les joueurs d’Erik Spoelstra ont ainsi enregistré une troisième victoire de suite, face à des Grizzlies en roue libre.

Même chose pour Detroit, qui retrouvait Jalen Duren, de retour de suspension. Et le pivot (26 points, 13 rebonds) n’a pas fait de cadeau à Chicago alors que Cade Cunningham flirtait encore avec le triple-double (18 points, 13 passes, 9 rebonds). En face, Guerschon Yabusele n’était pas loin non plus (12 points, 9 rebonds, 8 passes).

Miami – Memphis : 136-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHO 113 ORL 110 NOR 126 PHI 111 MIA 136 MEM 120 CHI 110 DET 126 SAS 139 SAC 122 NYK 108 HOU 106

Chicago – Detroit : 110-126

