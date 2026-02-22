Le trio Poole-Bey-Williamson fait chuter les Sixers

Même dans le deuxième soir d’un « back-to-back », les Pelicans ont su trouver les ressources pour venir à bout de Sixers privés de Paul George et Joel Embiid. Derrière le trio Poole-Bey-Williamson, c’est tout le collectif de James Borrego qui a apporté avec 8 joueurs à 7 points et plus.

Les Sixers ont fait la course en tête en première mi-temps, avec l’apport du trio Edgecombe-Grimes-Oubre pour épauler Tyrese Maxey au scoring (57-65). Mais les hommes de Nick Nurse n’ont jamais réussi à se défaire de Pelicans résistants, à l’image de la prestation de Deandre Jordan et de la solidité affichée par Zion Williamson.

Philadelphie a fini par craquer

Les locaux ont alors bataillé ferme pour revenir à trois reprises, suite à un coup de chaud Saddiq Bey pour alimenter un 12-2 (76-76), sur un dunk surpuissant de Karlo Matkovic (84-84) puis sur un 3-points de Jordan Poole (89-89).

Sur leur lancée, les Pelicans ont fini par prendre les devants, terminant le troisième quart-temps par un 13-2 avec également six points pour Karlo Matkovic (97-91). Les 3-points de Karlo Matkovic, Bryce McGowens par deux fois puis Jordan Poole à deux reprises également ont permis aux locaux d’enfoncer le clou en infligeant cette fois un 15-2 fatal aux Sixers (120-99).

Dans un jour sans à 3-points (12/46), Philly a rapidement rendu les armes afin de se concentrer sur le prochain dès ce soir sur le parquet des Wolves (126-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Pelicans. Jordan Poole, Saddiq Bey et Zion Williamson ont causé bien des soucis à Philly tout au long du match. Mais c’est bien la victoire d’équipe qui restera de ce succès, avec huit joueurs à 7 points et plus. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice pour pousser Philadelphie à craquer.

– Karlo Matkovic tombe à pic. Symbole de l’apport précieux des « rôle players » sur ce match, le remplaçant des Pelicans s’est fendu d’un perfect à 12 points, à 3/3 au tir dont 2/2 à 3-points en 18 minutes. Il a surtout scoré de précieux points en fin de troisième quart-temps et en début de quatrième pour contribuer à faire plier les Sixerss.

– DeAndre Jordan sort du frigo. Le pivot de 37 ans n’avait plus joué depuis le 29 octobre ! Il a pourtant été mis a contribution comme si de rien n’était, propulsé dans le cinq majeur pour disputer plus de 30 minutes au total et rendre de fiers services avec sa présence massive dans la peinture, mais aussi ses 6 points et 15 rebonds et 4 contres !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.