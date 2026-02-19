Coup d’arrêt pour Joel Embiid

Habituellement, les joueurs profitent de la coupure du All-Star Game pour recharger les batteries et soigner quelques bobos. Malheureusement, pour Joel Embiid, ce break de quelques jours n’a pas été bénéfique puisque les Sixers indiquent que leur pivot vedette est blessé, et qu’il sera donc absent pour la reprise face aux Hawks ce jeudi soir.

L’ancien MVP avait manqué trois des cinq derniers matchs de Philly avant la pause du All-Star Game en raison d’une douleur au genou droit, et c’est pendant des exercices de renforcement musculaire et des soins qu’il a ressenti une douleur au tibia droit.

On ne connaît pas la gravité de la blessure, mais Joel Embiid passera de nouveaux tests vendredi pour savoir s’il est en état de jouer ce weekend face aux Pelicans et aux Wolves. C’est un back-to-back, et on imagine que les médecins de Philadelphie seront très prudents.

Quoi qu’il en soit, c’est un coup dur pour le joueur qui était tout proche de son meilleur niveau, mais aussi pour les Sixers qui restent sur six défaites en sept matches disputés sans Joel Embiid. Sans oublier qu’ils sont aussi privés de Paul George, suspendu pour 25 matches.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 31 31:21 49.4 32.0 85.8 2.1 5.4 7.5 3.9 2.2 0.6 3.0 1.1 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.