Menés de 18 points, les Knicks ont renversé les Rockets dans le final

Le Madison Square Garden est passé par toutes les émotions à l’occasion de la réception des Rockets. Mais l’antre des Knicks a terminé sur la meilleure des sensations après la victoire arrachée par sa formation (108-106) à l’issue d’un final haletant et d’une grosse remontée.

Il a fallu de belles prestations du trio Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Jalen Brunson, tous les trois à 20 points ou plus, et surtout un important investissement défensif dans le dernier quart-temps pour s’en sortir. Et répondre à un Kevin Durant à 30 points, avec du déchet aux tirs (10/26), tandis que tous les autres titulaires texans ont terminé avec 11 points ou plus.

Des visiteurs qui, après une première période très équilibrée, semblaient bien partis au regard de la tournure des événements dans le troisième quart-temps. Plus adroits, plus grands, plus actifs au rebond, les Texans n’ont pas eu trop de difficulté à se détacher au score, et s’offrir un matelas d’une dizaine de points d’avance.

Le Madison Square Garden a même commencé à sérieusement gronder en voyant Amen Thompson relayer un rebond offensif vers Dorian Finney-Smith seul sous le cercle. C’est à ce moment-ci que les visiteurs ont compté leur plus grosse avance (75-93), à dix minutes de la fin.

La grosse panne des Rockets

Et que les locaux ont commencé à se réveiller, avec un premier panier primé de Landry Shamet dans le corner, puis un dunk autoritaire de Karl-Anthony Towns. Ce momentum favorable aux Knicks s’est concrétisé dans les minutes suivantes, grâce à l’activité à la création de Jose Alvarado, qui a permis à Towns et les autres de trouver de bons tirs, tandis que les Rockets ont connu une sérieuse sécheresse offensive en parallèle avec plusieurs tirs finis en « in and out ».

Résultat, à six minutes de la fin, les locaux n’accusaient plus que deux possessions de retard (91-97). Encore quelques minutes plus tard, les Knicks ont parfaitement refait leur retard, avec la paire Alvarado – Brunson, capable d’aller chercher des angles improbables de finition sous le cercle.

Après un nouveau ballon perdu par « KD » sur un simple dribble à une minute de la fin, le même Brunson allait provoquer une faute offensive du leader de Houston, puis redonner enfin l’avantage à sa formation avec un « pull-up » très compliqué à mi-distance. Par le jeu des lancers-francs, New York allait finir par s’imposer dans une ambiance électrique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jose Alvarado, facteur X de la remontée. Les héros de cette remontée sont nombreux côté Knicks. S’il ne fallait en citer qu’un, on prendrait le joueur arrivé des Pelicans. Celui-ci, par sa vista, a secoué le jeu offensif des locaux, à la création (deux passes décisives pour deux paniers primés de Shamet) et à la finition (un tir à 3-points et un panier en transition vers la fin). Le remplaçant, qui a fini avec un +19 au score, a été beaucoup aligné avec Brunson, l’homme clé du « money time » des Knicks.

– Les pertes de balle texanes. « Et ce n’est que le 4e ballon perdu par les Rockets en seconde période », remarque Mike Breen sur ABC après un ballon sorti en touche à quelques minutes de la fin. Le souci pour les visiteurs est qu’après avoir perdu 10 fois le cuir en première période, et soigné leur jeu lors des minutes suivantes, ils sont retombés dans ce travers au pire moment (fautes offensives, transmissions mal assurées…). Symbole de leurs difficultés offensives dans le « money time ». Houston a fini avec 20 « turnovers » (dont 9 dans le dernier quart-temps !) qui ont généré 30 points pour les Knicks. On n’a pas compté le nombre de fois où OG Anunoby a terminé seul au dunk en contre-attaque dans ce contexte.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.