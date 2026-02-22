Avec un super Wemby, les Spurs enchaînent une 8e victoire de suite

Match des extrêmes entre les Spurs de Victor Wembanyama, meilleure équipe du moment à l’Ouest, et des Kings qui restent sur 15 revers d’affilée, record de franchise de nullité ! Et le début de match fait craindre le pire pour les partenaires de Maxime Raynaud, puisque les Spurs leur infligent un 11-0 d’entrée. Wemby donne immédiatement le ton avec trois contres dans les 90 premières secondes, et les Spurs dominent dans l’envie, avec des joueurs qui se jettent au sol, et beaucoup de rythme en attaque.

Mais après ce départ tonitruant, l’intensité baisse. Les pertes de balle s’accumulent et les Kings en profitent pour revenir progressivement. DeMar DeRozan inscrit les derniers points du premier quart-temps pour réduire l’écart à quatre longueurs (35-31).

Le deuxième quart-temps confirme la tendance : Sacramento démarre sur un 9-2 et prend même l’avantage (40-37). Les Spurs sont gênés par la défense plus agressive des Kings et ils continuent de perdre des ballons. Malgré tout, San Antonio parvient à reprendre le contrôle avant la pause, notamment grâce à l’énergie de Keldon Johnson en sortie de banc. Les Texans rentrent aux vestiaires en tête, 73-65, malgré dix balles perdues.

La moisson de Raynaud

Au retour des vestiaires, Sacramento semble bien décidé à stopper sa longue série de défaites. Le troisième quart-temps est accroché et physique. Les Kings reviennent à une possession à moins de cinq minutes de la fin du quart. Keegan Murray, DeRozan et Raynaud maintiennent la pression. Le rookie français est exemplaire au rebond offensif.

Mais c’est à ce moment que San Antonio fait la différence. Victor Wembanyama inscrit un tir à 3-points puis délivre une passe décisive dans la dernière minute du troisième quart-temps. Les Spurs terminent la période sur un 7-0, portant leur avance à onze points : 105-94.

Ils enchaînent avec les cinq premiers points du quatrième quart-temps, complétant une série décisive de 12-0 à cheval sur les deux périodes. De’Aaron Fox et Wembanyama marquent près du cercle, et l’écart grimpe rapidement au-delà des vingt points. Sacramento, combatif jusque-là, finit par céder. L’avance monte jusqu’à 28 unités, permettant aux titulaires de souffler en fin de match.

Score final : 139-122 pour San Antonio, qui signe une huitième victoire consécutive et boucle son mini-séjour à Austin par un doublé. Pour les Kings, c’est un 16e revers de suite… et le triste record de franchise augmente.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– San Antonio s’est endormi… Parfois, un départ canon peut être pénalisant. On l’a vu ce soir puisque les Spurs ont rapidement relâché la pression après avoir pris un départ canon. L’équipe reste jeune, et il y a encore des choses à apprendre, comme la gestion d’un gros écart rapidement.

– Le duel Wemby-Raynaud. Anciens coéquipiers à Nanterre, Victor Wembanyama et Maxime Raynaud vont bientôt garnir la raquette de l’Equipe de France. Leur duel amical a tenu toutes ses promesses, et Raynaud a été bluffant au rebond offensif, multipliant les déviations vers ses coéquipiers.

– Austin en ébullition. Les Spurs bouclent leur passage annuel à Austin avec une 2e victoire. L’ambiance du Moody Center est assez dingue, et on a même vu Wemby au milieu du public avec la grosse caisse !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.