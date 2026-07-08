Guerschon Yabusele file au Panathinaïkos pour un contrat XXL

À 30 ans passés, c’est sans doute la fin du chapitre de Guerschon Yabusele en NBA. Comme annoncé par Hoopshype, le voilà qui s’engage pour trois ans avec le Panathinaïkos, qui lui aurait proposé d’après certains médias grecs pas moins de 12 millions d’euros (nets d’impôts). De quoi faire du Français l’un des trois joueurs les mieux payés d’Europe !

En Grèce, « Yabu » retrouvera ses compatriotes et amis Mathias Lessort et Moustapha Fall, qui auraient d’ailleurs joué un grand rôle dans sa signature. Quant au derby d’Athènes, il prendra maintenant un accent très tricolore avec la présence d’Evan Fournier dans les rangs de l’Olympiakos.

Deux ans après être reparti aux États-Unis en provenance du Real Madrid, Guerschon Yabusele les quitte donc pour la deuxième fois. Après avoir échoué à Boston entre 2017 et 2019, il aura montré de meilleures choses à Philadelphie la saison dernière, avant de précipiter la fin de son expérience en signant à New York, futur champion mais qui l’a transféré à Chicago en cours de saison (avec un gros sacrifice de sa part).

Annoncé un temps à Dubai mais désireux de jouer à fond sa carte NBA, le « Dancing Bear » a finalement dû se rendre à l’évidence et il accepte ainsi de rentrer en Europe, où l’un des clubs les plus prestigieux du continent est prêt à l’accueillir.

Outre le duo Lessort/Fall, Guerschon Yabusele évoluera avec Kendrick Nunn, Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis, Kostas Sloukas, Jerian Grant ou Juancho Hernangomez à Athènes. Sans oublier le petit nouveau, Isaac Bonga.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.