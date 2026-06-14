Après l’Euroleague, Evan Fournier fait le doublé titre – MVP en championnat de Grèce

Evan Fournier souhaitait se constituer enfin un palmarès en club en revenant en Europe du côté de l’Olympiakos. Cette saison, la « mission est accomplie », comme il l’a décrit, et plutôt deux fois qu’une.

Le club du Pirée a ainsi été sacré champion de Grèce samedi, au terme du cinquième et dernier match de la finale, remporté 89-85 face à l’ennemi juré, le Panathinaïkos. Et comme en Euroleague le 24 mai dernier, Evan Fournier a mis la manière, étant élu MVP de cette finale.

L’international français a terminé meilleur marqueur du match avec 22 points, dont un joli 3/3 à 3-points, dans la lignée de sa superbe série, à 22.8 points, 6 passes et 4.8 rebonds de moyenne. De quoi résister au retour du Pana.

« Je suis heureux que l’on finisse la saison sur une bonne note », a-t-il réagi à EPT. « Ces deux trophées étaient nos gros objectifs de l’année. On n’a perdu que la Coupe, c’est vraiment une bonne saison pour nous. Je ne pensais pas que se reconcentrer allait être si dur après avoir gagné l’Euroleague. On a tout donné pour être champions d’Europe et il a fallu continuer à jouer extrêmement dur face au Panathinaïkos. Ça a été très exigeant et je suis épuisé. »

À 33 ans, Evan Fournier décroche son deuxième titre de champion de Grèce, dans ce qui est possiblement sa saison individuelle la plus aboutie.

L’arrière va désormais rejoindre l’Equipe de France, avec un stage à partir du 22 juin, avant deux rencontres des qualifications de la Coupe du monde : Belgique – France le 3 juillet, puis France – Finlande le 6 juillet.

La rencontre samedi n’a toutefois pas seulement été une fête, alors qu’une grosse altercation a vu l’ancien joueur du Heat, Kendrick Nunn, être exclu. Selon Ergin Ataman, Tyrique Jones se serait ensuite rendu dans le vestiaire du Panathinaïkos pour en découdre, et son joueur aurait été blessé.