Les Wolves enquêtent sur des propos racistes contre Draymond Green

Voilà qui explique peut-être le coup de gueule de Draymond Green après la défaite dans le Game 2 face aux Wolves. Car même s’il était déjà tendu sur le terrain, l’ailier fort de Golden State s’est aussi accroché avec des fans dans le quatrième quart-temps, alors qu’il faisait du vélo d’appartement à côté des tribunes.

Un premier fan avait ainsi été expulsé suite aux échanges d’amabilités mais, plus grave, un deuxième semble s’être mêlé à l’embrouille en tenant des propos racistes à l’encontre de l’ancien « Défenseur de l’année »…

« Au cours du quatrième quart-temps du match d’hier soir contre les Warriors, un fan a été expulsé par la sécurité du Target Center pour avoir violé le code de conduite des fans de la NBA lors d’un incident impliquant Draymond Green » expliquent désormais les Wolves. « Un deuxième individu, identifié par les spectateurs alentours comme ayant tenu des propos racistes à l’égard de Green, est parti de lui-même avant que la sécurité de la salle ne puisse confirmer son identité. L’équipe poursuit son enquête et d’autres mesures pourraient être prises. »

La franchise va désormais chercher l’identité du deuxième fan, tout en rappelant sa ligne de conduite.

« Les Timberwolves et le Target Center s’engagent fermement à favoriser un environnement inclusif, respectueux et sûr pour tous. Les comportements racistes, haineux ou menaçants n’ont pas leur place lors de nos matchs ou dans notre communauté et ne seront tolérés en aucune circonstance » conclut ainsi la franchise de Minneapolis.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.