Gary Trent Jr, de l’héroïque au tragique

Après un énième tir à 3-points, il s’était même permis de haranguer la Gainbridge Fieldhouse. Gary Trent Jr. était sur son nuage d’adresse et était bien parti pour offrir une victoire de la survie à ses Bucks. Pourtant, dans une impensable inversion des courbes, l’arrière a contribué à la défaite sur le fil de sa formation. Et à son élimination.

Alors qu’ils avaient le match bien en main, avec 7 points d’avance à 40 secondes de la fin de la prolongation, les Bucks ont déraillé. « Des ballons perdus coûteux. J’ai trouvé qu’on les avait mis en bonne position. On a remis en jeu, on a perdu le ballon, il n’y a pas grand-chose à dire », constate amèrement Doc Rivers.

Il ajoute : « Cela étant dit, deux d’entre eux venaient du gars qui nous a sauvés. GT a été absolument incroyable. » Oui, Gary Trent Jr. avait tout du sauveur la nuit dernière, comme il l’avait été lors du Game 3 avec ses 37 points.

Après une entame de match à piquer des ballons et à finir intelligemment au cercle en contre-attaque, le shooteur a encore pris feu derrière l’arc à l’approche du grand final.

Huit paniers à 3-points dans le 4e quart-temps et la prolongation !

Dans le seul quatrième quart-temps, il avait déjà signé un beau feu d’artifice avec quatre paniers primés, pour mettre ses Bucks dans les meilleures conditions pour finir. Cette première cartouche collective grillée, le shooteur a enchaîné avec les quatre autres paniers à 3-points de sa folle soirée dans la seule prolongation.

Il portera ainsi son quota à 33 points à 12/25 aux tirs – plus gros volume de sa formation – dont 8/17 de loin, 5 rebonds et 5 interceptions en 48 minutes ! « Je me suis battu jusqu’au bout avec ces gars, Gary, Bobby, Scoot, AJ, Jericho… », lâchera Giannis Antetokounmpo après coup, citant l’arrière en premier.

Mais celui qui aurait dû être loué en héros a connu une fin tragique. À 30 secondes de la fin, après une remise en jeu, il est pris par la défense des Pacers. « Ils m’ont bien pris à deux, j’ai essayé de m’en débarrasser avant que le prochain n’arrive », décrit-il. Trop tard, ballon perdu.

Une action à 2+1 de Tyrese Haliburton plus tard, l’écart est réduit à son minimum, un point. Mais avec 17 secondes au chronomètre, les Bucks n’avaient qu’à attendre la faute. AJ Green tente alors de retrouver Gary Trent Jr. « Il me l’a lancée, c’est passé entre mes mains. Je dois l’attraper, c’est sûr », lâche l’arrière en secouant la tête. Ce nouveau ballon perdu, le 17e de la soirée pour les Bucks, allait offrir à Tyrese Haliburton une occasion en or de conclure.

Un « free agent » convoité cet été ?

« Les pertes de balle ont évidemment été un facteur énorme. Deux des trois n’étaient même pas forcées. Mais je pense aussi qu’on a fait deux grosses erreurs en défense. On est sortis du temps-mort avec une faute à donner. On devait l’utiliser. On ne l’a pas fait. Ce sont ce genre de choses qui te tuent », situe Doc Rivers.

Gary Trent Jr, qui aura soufflé le très chaud et le froid, aura globalement réussi dans cette série. Avec près de 19 points de moyenne (52% aux tirs dont 50% de loin), il a terminé lieutenant n°1 du Grec au « scoring ». De sa saison avec les Bucks, il tire donc du positif malgré cette fin difficile.

« J’ai beaucoup appris, joué avec de supers coéquipiers, avec une équipe de coachs et anciens joueurs terrible. Jouer pour Doc cette saison était incroyable. Chaque saison évidemment faite de hauts et bas. Notre objectif principal était de venir ici et faire quelque chose en playoffs », termine l’arrière, qui ira à la pêche à un nouveau contrat cet été, après avoir dû se contenter du minimum l’été dernier au moment de rejoindre les Bucks.

Gary Trent, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 22 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 * All Teams 58 31 40.8 38.5 78.3 0.5 2.2 2.6 1.4 1.6 1.0 0.7 0.2 15.3 2020-21 * POR 41 31 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.1 15.0 2020-21 * TOR 17 32 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 35 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 2024-25 MIL 74 26 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.