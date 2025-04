Comme le week-end dernier, la NBA nous gâte avec un samedi à quatre rencontres, dont deux en « prime time » pour les Européens et les Africains. A partir de 19h00, sur beIN Sports 3, le Game 3 entre le Heat et les Cavaliers, et il y a un absent de marque : Darius Garland, touché à un orteil. Puis à 21h30, toujours sur beIN Sports 3, le Game 4 entre les Grizzlies et les Thunder. Sans Ja Morant, Memphis est proche du coup de balai.

Puis à minuit, on bascule sur le League Pass, et on retourne à Inglewood pour la 4e manche entre les Clippers et les Nuggets, très diminués. Enfin, à 2h30, on sera à San Francisco pour ce Game 3 entre les Warriors et les Rockets. Une interrogation, la présence ou pas de Jimmy Butler.