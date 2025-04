Pour son retour, Jaylen Brown a eu de bonnes sensations

C’était une des inquiétudes du côté de Boston avant ce premier tour contre le Magic : dans quel état physique Jaylen Brown allait-il se présenter pour les choses sérieuses ? On le sait, l’ailier All-Star est gêné par son genou droit et il n’avait plus joué depuis le 8 avril, manquant les trois derniers matches de la saison régulière.

Dans la victoire face à Orlando, il a eu le droit à 30 minutes, le temps de compiler 16 points et 5 rebonds.

« Son 6/14 au shoot était bon. Il a bossé pour avoir de bons tirs », analyse Joe Mazzulla. « Il sait comment obtenir les positions qu’il souhaite. Il a fait de bonnes possessions face à Paolo Banchero en première période. Il est là où il veut en être, là où il a besoin d’être et on va continuer de s’appuyer sur lui. »

Le coach dit-il vrai ? Jaylen Brown a-t-il eu de bonnes sensations dans cette rencontre ? Son dunk en troisième quart-temps offre une première réponse.

« Je me suis senti bien. On va prendre un match à la fois. C’était le premier. Je n’avais pas joué depuis un moment donc je suis impatient de jouer le prochain », répond le MVP des Finals 2024. « Le dunk m’a fait du bien. Cela faisait un moment que je n’avais pas fait ça. »

« Il va être de plus en plus à l’aise match après match »

Les douze jours de repos ainsi qu’une infiltration dans son genou droit la semaine passée ont donc été bénéfiques pour soulager son articulation. « Je me sens bien mieux, je bouge très bien », poursuit Jaylen Brown.

L’avantage, qui se confirme après cette première manche, c’est que les Celtics ont visiblement de la marge sur le Magic. Kristaps Porzingis et Jayson Tatum étaient loin de leur meilleur niveau, Jaylen Brown sur le retour et pourtant, les champions en titre ont fait la différence après la pause.

« Il accepte le challenge et sait qu’on a besoin de lui. On sait ce qu’il traverse », insiste Tatum. « Il va être de plus en plus à l’aise match après match. Là, il a apporté sa pierre. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.