Gordon Herbert, priorité du Canada pour succéder à Jordi Fernandez ?

Jordi Fernandez ayant décidé de se concentrer sur sa carrière NBA avec les Nets, le banc du Canada est désormais libre. La sélection cherche un successeur pour confirmer les récents résultats, avec notamment la médaille de bronze de la Coupe du monde 2023, et d’après les informations de Sportsnet, Gordon Herbert serait la cible prioritaire pour occuper le poste.

Une piste logique quand on sait ce que cherchent les dirigeants canadiens. « On veut un coach qui a de l’expérience, qui a gagné des médailles à la Coupe du monde ou aux Jeux olympiques », résume le GM Rowan Barrett.

Gordon Herbert coche ces cases avec son travail avec l’Allemagne : deux médailles remportées, une de bronze à l’Euro 2022 puis l’or à la Coupe du monde en 2023, et une quatrième place aux Jeux olympiques 2024 de Paris.

De plus, il existe forcément un fort lien entre l’actuel coach du Bayern Munich et cette sélection puisque le technicien canado-finlandais est justement né au Canada et a porté ce maillot lors des Jeux olympiques 1984. Le technicien a aussi assuré une intérim sur le banc avant l’arrivée de Nick Nurse en 2019.

Néanmoins, si le dirigeant Michael Bartlett veut que la sélection trouve son coach durant le printemps, soit d’ici quelques semaines, Gordon Herbert n’est pas la seule possibilité et d’autres solutions de repli (Nate Mitchell, Jama Mahlalela, Scott Morrison, Ryan Schmidt, Nate Bjorkgren) pourraient être envisagées.