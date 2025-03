L’Euroleague a livré les cinq derniers noms de sa sélection des 25 meilleurs joueurs de son histoire au XXIe siècle ce mardi. Rudy Fernandez, Manu Ginobili, Sarunas Jasikevicius, Shane Larkin, et Kostas Sloukas intègrent ce club prestigieux dont Nando De Colo restera le seul Français retenu.

On l’oublierait presque tant sa carrière NBA a été remarquable, mais Manu Ginobili avait aussi brillé avec la Virtus Bologne avant de faire le grand saut vers la NBA, trois ans après avoir été drafté.

Le quadruple champion NBA avec les Spurs avait été du tout premier titre des annales de l’Euroleague dans sa version moderne, en 2001 avec l’équipe italienne, étant élu MVP des finales, puis membre du meilleur cinq de l’édition suivante (15.9 points, 3.8 rebonds, 2.5 interceptions), avant de rejoindre San Antonio.

Sarunas Jasikevicius n’a lui fait qu’un passage éclair en NBA, deux saisons entre 2005 et 2007 passées chez les Pacers puis les Warriors où il avait été échangé. Le Lituanien restera surtout un des tous meilleurs meneurs européens du XXIe siècle, quatre fois vainqueur de l’Euroleague dont le triplé du Maccabi Tel-Aviv entre 2003 et 2005. Meneur d’hommes, bon passeur et souvent décisif en fin de match, « Saras » est ensuite devenu un coach à succès entre le Zalgiris Kaunas, le FC Barcelone et actuellement Fenerbahçe.

Jasikevicius, Larkin, Sloukas… Part belle aux meneurs

Il a pu croiser en fin de carrière Rudy Fernandez, tout juste retraité après une longue carrière passée majoritairement entre la NBA (Portland, Denver) et le Real Madrid. Triple vainqueur de la plus prestigieuse compétition du continent (2015, 2018, 2023), deux fois dans le meilleur cinq de la compétition, l’ailier a marqué de son empreinte plus d’une décennie d’Euroleague. L’ancien cadre de la sélection espagnole (pas toujours pour le plus grand plaisir de l’équipe de France…) avait débuté sa carrière en brillant déjà, nommé « Rising Star » de l’Euroleague en 2007 avec Badalone.

Les deux derniers nommés sont eux encore bien en activité. Ancien 18e choix de la Draft 2013, Shane Larkin a surtout fait parler de lui sur le Vieux Continent, en devenant une des meilleures individualités, principalement sous les couleurs de l’Anadolu Efes.

Le meneur scoreur avait notamment signé une des campagnes les plus impressionnantes de ces dernières années en 2020, terminant meilleur scoreur de l’Euroleague avec plus de 22 points de moyenne à 53 % au tir et près de 26 d’évaluation. Shane Larkin a ensuite décroché le titre les deux saisons suivantes en 2021 et 2022.

Question finales, il doit toutefois s’incliner devant Kostas Sloukas, quatre fois vainqueur et huit fois finaliste de la compétition avec l’Olympiakos, Fenerbahçe et le Panathinaikos. Le meneur grec est d’ailleurs tenant du titre avec le Pana’, avec qui il avait aussi été nommé MVP du Final Four la saison passée.

La liste complète des 25 joueurs de la « All-25 Euroleague Team »