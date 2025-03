MVP des Finals mais battu, Matthew Dellavedova donne son trophée à Will Hickey

Drôle de scène à l’issue de la finale du championnat australien de basket. Alors que les Illawarra Hawks étaient sacrés champions après leur victoire dans le Game 5 face au Melbourne United, c’est pourtant Matthew Dellavedova, membre de l’équipe perdante, qui était appelé pour récupérer le trophée de MVP de la série…

Et le champion NBA 2016 a été accueilli par des sifflets face à la bizarrerie de la situation.

« Attendez, attendez » tente d’expliquer « Delly » au micro. « Davo (le surnom de Will Hickey), tu le mérites vraiment. Tu as réussi une série extraordinaire. Félicitations pour la victoire. »

Mais le meneur de jeu de 34 ans ne s’est pas arrêté là puisqu’après avoir salué ses coéquipiers, il est vraiment allé donner son trophée à son adversaire, auteur d’un Game 5 énorme (21 points, 10 rebonds, 8 passes).

Il faut dire que le système australien est particulier, les journalistes et anciennes stars du championnat distribuant les points à l’issue de chaque match de la série. Après le Game 4, Matthew Dellavedova était ainsi quasiment certain d’être élu MVP, peu importe le résultat du dernier match.

Il finit ainsi avec 34 votes, contre 31 pour Will Hickey alors que Tyler Harvey (17), Marcus Lee (14), Ian Clark (13), Jack White (11), Trey Kell (11), Lachlan Olbrich (7), Chris Goulding (5), Sam Froling (4), Shea Ili (2) et Darius Days (1) ont également tous reçu des points au fur et à mesure que la série se déroulait.