Avant de penser à la NFL, Joe Tsai veut voir les Nets gagner

« Ce que je veux faire avec les Brooklyn Nets, c’est adopter une approche à plus long terme et construire une culture de la gagne et durable. » Ainsi s’exprimait Joe Tsai en mai dernier, après que son équipe avait manqué de se qualifier pour les playoffs.

Les phases finales ne seront pas non plus pour cette année, les New-Yorkais pointant à une modeste 13e place à l’Est avec 23 victoires pour 47 défaites.

Et au regard des situations contractuelles (D’Angelo Russell, Cam Thomas…), on se demande où les Nets vont aller dans les mois à venir. Une chose est sûre, le propriétaire reste engagé dans ce projet à long terme donc.

Il en fait d’ailleurs une condition sine qua non : pas question de se laisser embarquer dans un autre projet sportif tant que les Nets n’ont pas gagné. Le New York Post pense notamment à la NFL, le dirigeant des Nets étant devenu propriétaire minoritaire, à hauteur de 3%, des Miami Dolphins en octobre dernier.

De l’investissement avec du sens

« Non, je ne me sens toujours pas propriétaire NFL. Je dois d’abord m’occuper des Brooklyn Nets, ce qui signifie que vous devez d’abord gagner dans le sport dans lequel vous êtes déjà impliqué. Il faut donc s’occuper des affaires ici », rétorque le propriétaire, dont les propos sont repris suite à une conférence à Singapour.

Pour parvenir à ses fins avec l’équipe de Brooklyn, le natif de Taïwan ne s’inquiète pas du volet financier. « Vous ne regardez pas le compte de résultat de l’équipe d’une saison à l’autre, donc je suppose que le gain final pour moi est moins financier – même si les aspects financiers sont importants, je dois m’assurer que l’investissement de base ait du sens – mais au final, c’est par amour du sport. J’ai une passion pour le sport », insiste-t-il.

Pour l’heure, le retour sur investissement s’est fait en WNBA, avec le titre remporté par le New York Liberty, dont il est également propriétaire, la saison passée. Les Nets, eux, se remettent seulement de leur expérience ratée avec leur équipe « bling bling » (Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden) qui n’a jamais vraiment fonctionné.

Aujourd’hui, après le transfert autour de Mikal Bridges pour quantité de choix de Draft à venir, l’heure est à une reconstruction, soutenue par Joe Tsai.