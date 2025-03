DeMar DeRozan entre lui aussi dans le club des 25 000 points

Début mars, Stephen Curry est devenu le 26e joueur de l’histoire de la NBA à entrer dans le club des 25 000 points en carrière. Il n’a pas eu le temps de fermer la porte derrière lui puisque DeMar DeRozan entre, lui aussi, dans cette pièce désormais. Il n’avait besoin que de sept points avant d’affronter son ancienne équipe, Chicago.

L’arrière/ailier des Kings l’a fait en troisième quart-temps, sur un panier typique de son style : un tir à mi-distance. Mais la défaite est venue gâcher la fête. « Cela ne m’a pas vraiment encore marqué. C’est chiant de perdre, donc peut-être ce vendredi je vais mieux le saisir », commente-t-il sur son exploit.

Néanmoins, impossible de passer à côté d’une performance seulement réalisée par 26 autres joueurs. « C’est toujours un honneur. C’est déjà un honneur de toujours jouer à ce niveau », poursuit DeMar DeRozan. « Je n’ai qu’amour et respect pour ceux qui ont construit la ligue. Marquer l’histoire, peu importe la forme, c’est un honneur. »

Actuellement, dans la ligue, seuls Stephen Curry donc, mais aussi Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant et évidemment LeBron James – tous des MVP et des anciens meilleurs marqueurs de la saison – ont inscrit plus de points que l’ancien de Toronto.

« Un paquet de gens n’arrivent même pas en NBA. Qu’il fasse ça, c’est dingue », admire Malik Monk. « Je suis dégouté de ne pas lui offrir la victoire. Bravo à lui. Voilà pourquoi il finira au Hall of Fame. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 64 36 48.6 35.6 86.8 0.6 3.3 3.9 4.2 1.9 0.9 1.4 0.4 22.2 Total 1174 35 47.0 30.3 84.2 0.7 3.7 4.4 4.1 2.2 1.0 2.0 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.