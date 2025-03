Les Knicks ont raté leur premier test sans Jalen Brunson

On le sait, les Knicks s’appuient beaucoup sur leur cinq majeur, et énormément sur Jalen Brunson. Alors, forcément, pour le premier match sans le meneur de jeu, ce fut compliqué offensivement pour New York…

« Ça va être un ajustement » reconnait Josh Hart. « En plus, c’était en back-to-back sans entraînement, et sans trop de temps pour faire des vidéos ou analyser tout ça. Donc ça va demander un peu d’ajustement en attaque, en particulier dans le quatrième quart-temps. Parce que le quatrième quart-temps, c’est vraiment différent. »

Surtout, Jalen Brunson est l’arme principale des Knicks dans le « money-time ». Avec un « Usage Rate » (le pourcentage de possessions qu’un joueur utilise) de 44.6% dans le « clutch », c’est-à-dire quand son équipe est à plus ou moins cinq points de son adversaire dans les cinq dernières minutes, le meneur est même leader de la NBA dans le domaine, devant les 39.3% de Shai Gilgeous-Alexander et Jordan Poole, ou les 38.9% de Trae Young.

Défense, rebonds et pas de balles perdues

« Cela va prendre un peu de temps » reconnait encore Josh Hart après les 17 points à 8/23 de son équipe en quatrième quart-temps face aux Clippers. « Mais c’est ce qu’il se passe quand votre joueur majeur est blessé (pour au moins deux semaines). Mais je suis content de la façon dont nous nous sommes battus aujourd’hui (face aux Clippers). Maintenant, nous devons juste trouver des moyens différents pour que l’attaque fonctionne ».

Mais pour Tom Thibodeau, il va falloir faire vite car les Knicks n’ont gagné qu’un match sur cinq sans Jalen Brunson cette saison. Comment ? Le coach explique que ses joueurs doivent faire plus, dans tous les domaines.

« Tout le monde doit hausser le ton. Le truc, c’est qu’on ne remplacera pas Jalen individuellement. Il faut le faire de façon collective. Comment ? Tout le monde peut défendre fort. Tout le monde peut aller au rebond. Tout le monde peut prendre soin du ballon. Si on défend, qu’on va au rebond et qu’on limite les pertes de balle, on sera toujours en position de gagner. Et alors, il faut arriver à mettre en place des choses en fin de match. C’est ce qu’on espère pouvoir faire. Même si la marge d’erreur est plus faible » conclut ainsi l’entraîneur de New York.