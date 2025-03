Russell Westbrook est prêt à perdre 20 ballons par match pour servir Nikola Jokic

« Je ne sais pas s’il se rend bien compte à quel point beaucoup de gars dans l’équipe le regardent, l’étudient, et apprécient tout ce qu’il fait en NBA ». C’est l’hommage rendu par Jamal Murray à Russell Westbrook. Alors que Nikola Jokic soufflait sur le banc, et que les Nuggets affichaient une dizaine de points de retard face aux Kings, l’ancien MVP va prendre le match à son compte avec sept points de suite pour attaquer le dernier quart-temps.

Puis, c’est lui, dans le « money time », qui va assommer les Kings avec un 3-points dans le corner. Son 4e de la soirée pour finir avec 25 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres !

« Cela me touche beaucoup » répond-il à propos de la remarque de Jamal Murray. « C’est un don que j’ai reçu, mais ça peut aussi être à double tranchant quand je suis énervé. J’ai beaucoup travaillé sur ça depuis mon arrivée en NBA, pour contrôler mon énergie et m’assurer qu’elle reste positive pour l’équipe. J’ai aussi appris à bien prendre soin de mon corps pour être toujours présent et soutenir mes coéquipiers. Même quand j’étais blessé, je voulais être là pour les encourager. C’est un élément clé du leadership et une responsabilité que je prends très au sérieux en vieillissant dans la ligue ».

Le basket, ce n’est pas que le tir à 3-points !

Interrogé sur la défense des Kings, qui avaient verrouillé Nikola Jokic, il explique sa manière de jouer aux côtés du triple MVP. Pour Russell Westbrook, il faut l’impliquer par tous les moyens possibles.

« Le meilleur joueur du monde, c’est Nikola Jokic. Si je perds 20 ballons en essayant de lui donner la balle, ça m’est égal. Les autres équipes essaient logiquement de l’empêcher de jouer, et c’est à nous, son équipe, de l’aider, de rendre le jeu plus simple pour lui » explique-t-il, en ajoutant, tout de même, que c’est par la défense que Denver fait la différence. « Défendre bien nous aide aussi en attaque, parce que quand on obtient des stops, on peut courir en transition et personne ne peut nous arrêter dans ces situations. »

Et quand on l’interroge sur son 4 sur 7 à 3-points, il conclut : « Le basket, ce n’est pas juste une histoire de « Tu es démarqué, tire à 3-points ». Il faut regarder le jeu, comprendre pourquoi les équipes défendent de telle manière, contre qui elles le font. Il y a tellement plus de choses à prendre en compte que juste les tirs à 3-points. »