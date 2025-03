Deux titulaires en moins pour les Lakers ?

Les Lakers sont dans une forme olympique, mais ils vont peut-être devoir se passer de deux titulaires dans les matches à venir. Comme en deuxième mi-temps la nuit dernière face aux Clippers. La veille, c’est Rui Hachimura qui s’était blessé au genou face aux Wolves, et vendredi, c’est Austin Reaves qui a quitté ses coéquipiers à cause d’une alerte au mollet.

« Il a ressenti une certaine tension, une douleur… » commente JJ Redick à propos de son arrière, sorti en premier quart-temps. « On l’a écarté par précaution ». Selon ESPN, Reaves passera une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. Sur les onze derniers matches, il tournait à 23.5 points, 6.1 passes et 4.5 rebonds de moyenne pour neuf victoires et deux défaites.

Pour sa part, Hachimura a déjà passé son IRM, et son genou sera examiné à nouveau dans une semaine. « On est optimiste sur le fait que ce ne soit pas une blessure sérieuse » précise Redick. « Ce n’est pas très clair de savoir lorsqu’il sera disponible, mais on reste optimiste ».

Pour les remplacer dans le cinq de départ, Redick a opté pour Dorian Finney-Smith face aux Clippers, puis Gabe Vincent après la sortie de Reaves.