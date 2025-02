Mitchell Robinson prépare son retour avec patience et maturité

Opéré en mai 2024 pour sa blessure à la cheville gauche, Mitchell Robinson, dont le retour était attendu début 2025, n’est toujours pas revenu sur les parquets alors que le All-Star Game se rapproche et aura lieu ce dimanche. Ce n’est pas inquiétant au niveau de la santé du joueur, c’est simplement la conséquence de son comportement, plus patient et mature, face à cette rééducation.

« Je prends mon temps, tout simplement, et je veux m’assurer d’être à 100%. Je veux éviter les rechutes. Cette fois, je vais être malin », résume le pivot des Knicks.

C’est-à-dire ? « Habituellement, j’aurais été jeune et bête, en allant sur le terrain et en essayant de revenir le plus vite possible. Je ne peux plus faire ça », assure-t-il. « Je ne prends pas de décisions stupides, concernant la nutrition par exemple. Je prends soin de mon corps. Après les matches, je ne mettais pas de glace et ça fait partie de l’apprentissage. Je vais me concentrer là-dessus, pour ne plus que cela arrive. »

En attente du feu vert pour le cinq-contre-cinq

Mitchell Robinson n’a toujours pas de date de retour à annoncer. Pour l’instant, il a le droit de s’entraîner avec du contact et attend de pouvoir refaire du cinq-contre-cinq. « Quand les médecins me donneront le feu vert, je serai prêt à me lancer », prévient-il.

Opéré deux fois, en décembre 2023 puis mai 2024, de la cheville gauche, et fragile physiquement depuis plusieurs années, il n’a pas pu échapper aux rumeurs de transfert ces dernières semaines, avant la « trade deadline », les Knicks ayant réfléchi à trouver un pivot pour non seulement compenser le départ d’Isaiah Hartenstein mais aussi trouver une option plus fiable que lui.

« On sait comment sont les gens, ils me parlent des rumeurs et c’est ainsi », écarte-t-il. « C’est un business et je ne vais pas en pleurer. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.