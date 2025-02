En envoyant Cam Reddish, en plus de Dalton Knecht et plusieurs de choix de Draft, aux Hornets, les Lakers ont perdu un ancien joueur de Duke. Pour en récupérer un autre : Mark Williams. L’ancien pivot de Charlotte débarque à Los Angeles avec cette carte favorable car son nouveau coach, JJ Redick, est également un ancien des Blue Devils.

L’ancien shooteur raconte avoir d’ailleurs rencontré son pivot du temps où il s’apprêtait à quitter la célèbre université pour se lancer dans le processus de Draft. « On a eu quelques échanges au sujet de la NBA, les agents… », se souvient le technicien, jeune retraité à l’époque, tandis que Mark Williams allait être sélectionné par les Hornets à la 15e position en 2022.

« J’ai eu de très bons échos au fil des années sur son tempérament, son niveau d’intelligence, je l’ai vu évoluer et je suis un grand fan de lui. J’ai l’impression qu’il nous convient très bien aujourd’hui et qu’il (le sera) pour l’avenir », se projette le coach dont le nouvel intérieur est sur les bases de sa meilleure saison en carrière avec près de 16 points et 10 rebonds de moyenne.

Et désormais, lorsqu’il est question d’avenir aux Lakers, il est question de Luka Doncic, susceptible de bien s’entendre dans le jeu avec le nouvel occupant de la raquette californienne.

Un sérieux dunkeur

« Luka peut jouer de plusieurs façons. Il serait très avantageux pour nous d’avoir plusieurs pivots qui peuvent fournir une menace verticale. On pense que Mark est un jeune pivot titulaire dans cette ligue et qu’il apporte cette menace verticale », juge JJ Redick qui pourra dresser un parallèle avec Daniel Gafford et Dereck Lively II, qui ont largement profité de la vision du jeu du Slovène à Dallas.

Mark Williams aime lui aussi beaucoup décoller vers le cercle. Avec 60 dunks, en une vingtaine de matchs disputés (soit trois par match), il est dans le Top 30 des plus gros dunkeurs de la ligue cette saison.

Le coach des Lakers reste toutefois lucide sur son joueur de 23 ans : « Nous, le staff, avons du travail à faire pour le développer en tant que poseur d’écran, dans la prise de décision dans les petits espaces et en défense. Mais nous sommes convaincus que son caractère, son éthique et son QI feront de lui un très bon joueur pour nous. »

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 23 25 58.6 0.0 78.0 3.3 6.3 9.6 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 15.6 Total 85 23 62.1 0.0 73.2 2.9 5.5 8.3 1.1 2.4 0.7 0.9 1.1 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.