On finit par en avoir l’habitude à Atlanta. Les Hawks ont mis fin à leur série de huit défaites en s’imposant à Detroit grâce à un tir énorme de Trae Young dans les derniers instants de la rencontre. Du déjà-vu, assurément, au point que l’entraîneur Quin Snyder n’a même pas été interrogé une seule fois sur le shoot décisif de son meneur, qui a pourtant évité à l’équipe de Géorgie une prolongation et une possible nouvelle désillusion.

Il y avait pourtant de quoi s’extasier du nouvel exploit de Trae Young quand le haut du sablier est presque intégralement vide. Atlanta menait de 12 points dans le dernier quart-temps, avant de voir les Pistons revenir dans un « money time » étouffant. Le genre de moments dont Trae Young raffole, pour le meilleur comme pour le pire.

Le meneur a parfois forcé, perdant deux ballons coup sur coup à quatre minutes de la fin, ou en étant sanctionné d’une faute offensive. Mais si le ballon a aussi peu quitté ses mains, c’est parce que « Ice Trae » était en feu, auteur de 17 de ses 34 points dans le dernier quart-temps, à 5/7 au tir et 5/6 aux lancers-francs.

Façon Iverson

« On n’aurait pu dû avoir à vivre ce moment pour être honnête » nuançait Trae Young juste après la rencontre au diffuseur. « On avait une plutôt belle avance mais les Pistons ont continué à se battre encore et encore. C’était un match que l’on devait gagner. Et on l’a fait, peu importe la manière. »

Le clou du spectacle était pour la dernière possession, à 130 partout. Bien pris par Malik Beasley en un-contre-un, Trae Young a tenté de se rapprocher du cercle sur sa main gauche, sans succès, avant de recentrer pour tenter un tir en fadeaway et en total déséquilibre au buzzer de l’horloge des 24 secondes. Ficelle, 130-132 match plié.

« Malik a fait un super job défensivement » notait l’entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff en conférence de presse. « Une fois de plus, Trae Young est un des meilleurs scoreurs de notre ligue, mais Malik était totalement sur lui, c’est un tir très bien contesté. Il a juste mis un tir de plus. »

Trae Young s’est en plus permis une célébration digne d’Allen Iverson, en marchant par-dessus Malik Beasley, lui aussi tombé au sol après ce tir.

Un multi-récidiviste

Trae Young n’en est pas à son coup d’essai. Le Jazz avait notamment payé pour voir, s’inclinant sur une prière du milieu du terrain en début d’année. Depuis 1997 et l’introduction du suivi détaillé des tirs en NBA, seuls Pau Gasol (17/37) et Anthony Davis (19/40) sont plus adroits que Trae Young (19/42) dans les tirs pour mener au score ou égaliser à 24 secondes ou moins de la fin d’un match.

Cette saison, aucun joueur n’a inscrit plus de points (106) ou réalisé plus de passes décisives (27) dans le « clutch », défini par la NBA comme les matchs avec cinq points d’écart maximum dans les cinq dernières minutes, ce à 45,7 % à 3-points (16/35). Cette bonne habitude est salutaire pour les Hawks, vainqueurs de 13 de leur 24 rencontres dans de pareilles situations cette saison, un pourcentage de succès bien supérieur à leur bilan global (23-27).

« Cela fait beaucoup de bien de mettre fin à cette série » n’a pas caché le héros du soir, après les huit défaites sur lesquelles Atlanta restait, ramenant les Hawks dans le rang à l’Est (9e).

Every Trae Young game winning/game tying shot attempt (a FGA to take the lead or tie with 24 seconds or less left in the 4th quarter/OT) pic.twitter.com/cpnkBmswTg — Pitless (@pitlessball) February 4, 2025

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 45 36 40.1 33.9 85.8 0.5 2.8 3.3 11.5 1.9 1.3 4.6 0.2 22.8 Total 452 34 43.3 35.3 87.2 0.6 2.9 3.5 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.